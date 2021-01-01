ننشر .. جدول مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

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الزمالك

تحدد جدول مواعيد مباريات نادي الزمالك في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال هذا الموسم.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا بجانب أندية شباب بلوزداد الجزائري، الترجي التونسي والمريخ السوداني.

وكشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ليلا كورة، جدول مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا حتى الجولة الخامسة.
وقام "كاف" بتأجيل تحديد مواعيد الجولة السادسة والأخيرة من البطولة، انتظاراً لنتائج جميع الفرق في المجموعة.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا كالتالي:

الجولة الأوليالجمعة 10 فبرايرالزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة 6 مساءً في ستاد القاهرة الدولي.

الجولة الثانيةالجمعة 17 فبرايرالمريخ السوداني والزمالك في تمام الساعة 3 عصرًا ولم يتحدد الملعب حتى الآن.

الجولة الثالثةالسبت 25 فبرايرالترجي التونسي والزمالك في تمام الساعة 6 مساءً في ستاد رادس.
الجولة الرابعةالجمعة 7 مارسالزمالك والترجي التونسي في تمام الساعة 6 مساءً في برج العرب.

الجولة الخامسةالجمعة 17 مارسشباب بلوزداد الجزائري والزمالك في تمام الساعة 9 مساء في ستاد نيلسون مانديلا في مدينة براقي الجزائرية.

المصدر: yallakora

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