ننشر .. جدول مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

تحدد جدول مواعيد مباريات نادي الزمالك في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال هذا الموسم.
ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا بجانب أندية شباب بلوزداد الجزائري، الترجي التونسي والمريخ السوداني.
وكشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ليلا كورة، جدول مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا حتى الجولة الخامسة.
وقام "كاف" بتأجيل تحديد مواعيد الجولة السادسة والأخيرة من البطولة، انتظاراً لنتائج جميع الفرق في المجموعة.
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