هيئة الرعاية الصحية : نصائح مهمة لالتئام العظام المكسورة بسرعة

أوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه عند حدوث كسر بالعظام، يقوم الجسم بعزل موقع الكسر بحيث يكون محميًا، ويغمر المنطقة بالمغذيات التى تعزز الشفاء.
وأضافت هيئة الرعاية الصحية "، أنه مع تقدم الشفاء من الكسر، يبدأ الجسم فى وضع عظام جديدة فى موقع الكسر، تتصلب هذه العظام الجديدة خلال الأسابيع العديدة القادمة.
وأشارت الهيئة إلى أنه بمجرد أن تتصلب العظام وتلتئم، تتم إعادة تشكيلها للوضع الطبيعى فى المتوسط، ويمكن أن تستغرق العظام المكسورة من 6 إلى 8 أسابيع للشفاء، لافتة إلى أنه بالنسبة للأطفال الصغار، قد تحدث عملية الشفاء بسرعة أكبر أما بخصوص كبار السن أو أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنه، مثل مرض السكرى، فقد يستغرق التعافى وقتاً أطول.
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