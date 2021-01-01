هيئة الرعاية الصحية : نصائح مهمة لالتئام العظام المكسورة بسرعة

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نصائح مهمة لالتئام العظام المكسورة

أوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه عند حدوث كسر بالعظام، يقوم الجسم بعزل موقع الكسر بحيث يكون محميًا، ويغمر المنطقة بالمغذيات التى تعزز الشفاء.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية "، أنه مع تقدم الشفاء من الكسر، يبدأ الجسم فى وضع عظام جديدة فى موقع الكسر، تتصلب هذه العظام الجديدة خلال الأسابيع العديدة القادمة.

وأشارت الهيئة إلى أنه بمجرد أن تتصلب العظام وتلتئم، تتم إعادة تشكيلها للوضع الطبيعى فى المتوسط، ويمكن أن تستغرق العظام المكسورة من 6 إلى 8 أسابيع للشفاء، لافتة إلى أنه بالنسبة للأطفال الصغار، قد تحدث عملية الشفاء بسرعة أكبر أما بخصوص كبار السن أو أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنه، مثل مرض السكرى، فقد يستغرق التعافى وقتاً أطول.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية إن خطوات التئام العظام هى:

أولًا: الرد الصحيح للكسر ومحاذاة أطراف العظام المكسورة.

ثانيًا: إستقرار و دعم موقع الكسر من خلال التثبيت الداخلى او الخارجى.

ثالثًا: نمط الحياة والنظام الغذائى الصحى الذى يسرع من الشفاء.
وأشارت الهيئة إلى أن هناك تعليمات يجب الإلتزام بها لضمان سرعة إلتئام العظام بطريقه صحيحة:

3 نصائح لسرعة التئام العظام
أولًا: الإلتزام بعدم حركة الجزء المصاب.

ثانيًا: التركيز على نظام غذائى صحيح مليء بالخضروات والفواكه والبروتينات بما فى ذلك الخضروات الورقية الداكنة والبروكلى والأسماك واللحوم واللبن والمكسرات والبذور.

ثالثًا: الإبتعاد عن التدخين حيث أنه يبطئ عملية التعافى تمامًا.

وتابعت: "يمكن الكشف بعيادة العظام فى مستشفى الحياة ببورفؤاد، فى محافظة بورسعيد، من الإثنين إلى الخميس من 8 صباحًا إلى 3 مساءً".

المصدر: mobtada

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