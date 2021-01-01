البنتاجون يعترف بتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة

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صورة الخبر: الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، بأن قوات الجيش الأوكراني تتكبد خسائر فادحة في المعارك مع القوات الروسية، لكنها رفضت إعطاء أرقام محددة لأسباب تتعلق بالأمن العملياتي.

وقال مصدر عسكري كبير بوزارة الدفاع الأمريكية، "أوكرانيا واجهت أيضا خسائر كبيرة في الأرواح. القتال شديد للغاية. لكن لأسباب تتعلق بأمن العمليات لا يمكنني أن أكون أكثر تحديدا”.

وأضاف أنه لا ينبغي لـ أمريكا وحلفائها الآن تقليل المساعدة والدعم لأوكرانيا في مجال الدفاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الأوكرانية، أن كييف تحتاج إلى مئات الدبابات من حلفائها الغربيين من أجل شن هجوم مضاد ضد القوات الروسية لاستعادة الأراضي.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال جنود من وحدات الجيش الأوكراني، في منطقتي خاركيف وباخموت إن الدبابات يمكن أن “تقلل بشكل كبير من الخسائر”.

كما أعرب الجنود عن إحباطهم من تردد ألمانيا في إرسال دبابات ليوبارد.

المصدر: وكالة "فرانس برس"

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