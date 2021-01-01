البنتاجون يعترف بتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة

اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، بأن قوات الجيش الأوكراني تتكبد خسائر فادحة في المعارك مع القوات الروسية، لكنها رفضت إعطاء أرقام محددة لأسباب تتعلق بالأمن العملياتي.
وقال مصدر عسكري كبير بوزارة الدفاع الأمريكية، "أوكرانيا واجهت أيضا خسائر كبيرة في الأرواح. القتال شديد للغاية. لكن لأسباب تتعلق بأمن العمليات لا يمكنني أن أكون أكثر تحديدا”.
وأضاف أنه لا ينبغي لـ أمريكا وحلفائها الآن تقليل المساعدة والدعم لأوكرانيا في مجال الدفاع.
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