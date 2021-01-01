اعرفى الفرق بين الزبدة البقري والجاموسي

الزبدة هي واحدة من المكونات التي لا غنى عنها في إعداد الطعام، نظرا للأضرار التي تنتج عن استخدام الزيوت المهدرجة في تجهيز الطعام، وصعوبة استخدام زيت الزيتون، نظرًا لخطورة تعرضه للحرارة الشديدة، فهذا ما يجعل الجميع يلجأ لاستخدام الزبدة باختلاف أنواعها سواء بقري أو جاموسي، فيرى الجميع أن الإثنين طالما من مصدر طبيعي موثوق منه فلا يوجد فرق بينهم وهذا اعتقاد خاطئ، ولذا يستعرض "اليوم السابع" الفرق بين الزبدة البقري "الزبدة الصفراء" والزبدة البلدي الفلاحي الجاموسي، وذلك وفقًا لموقع "himalayannatives"، النوعان يختلفان تمامًا عن بعضهما البعض وذلك من حيث الطعم واللون والرائحة، وإليك بعض الاختلافات.
من حيث اللون
يعتبر اللون هو من أول الفروق التي تميزين بين هذين النوعين، فلون الزبدة البلدي البقري أصفر، حيث إن هذا اللون يدل على وجود بيتا كاروتين الذي يأتي من غذاء الأبقار، أما الجاموسي فيعرف بلونه الأبيض.
من حيث التغذية
يحتوي النوعان على المزيد من الفيتامينات، ولكن الزبدة البقري تحتوي على العديد من المعادن التي لا حصر لها بالإضافة إلى الكالسيوم، والفيتامينات، والبروتينات ومضاد الأكسدة، هذا يجعلها مفيدة للغاية لصحة الشعر والبشرة، أما الجاموسي فهي غنية بالعناصر الغذائية الأساسية فقط مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.
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