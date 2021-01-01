اعرفى الفرق بين الزبدة البقري والجاموسي



الزبدة البقري والجاموسي الزبدة البقري والجاموسي

الزبدة هي واحدة من المكونات التي لا غنى عنها في إعداد الطعام، نظرا للأضرار التي تنتج عن استخدام الزيوت المهدرجة في تجهيز الطعام، وصعوبة استخدام زيت الزيتون، نظرًا لخطورة تعرضه للحرارة الشديدة، فهذا ما يجعل الجميع يلجأ لاستخدام الزبدة باختلاف أنواعها سواء بقري أو جاموسي، فيرى الجميع أن الإثنين طالما من مصدر طبيعي موثوق منه فلا يوجد فرق بينهم وهذا اعتقاد خاطئ، ولذا يستعرض "اليوم السابع" الفرق بين الزبدة البقري "الزبدة الصفراء" والزبدة البلدي الفلاحي الجاموسي، وذلك وفقًا لموقع "himalayannatives"، النوعان يختلفان تمامًا عن بعضهما البعض وذلك من حيث الطعم واللون والرائحة، وإليك بعض الاختلافات.



من حيث اللون

يعتبر اللون هو من أول الفروق التي تميزين بين هذين النوعين، فلون الزبدة البلدي البقري أصفر، حيث إن هذا اللون يدل على وجود بيتا كاروتين الذي يأتي من غذاء الأبقار، أما الجاموسي فيعرف بلونه الأبيض.



من حيث التغذية

يحتوي النوعان على المزيد من الفيتامينات، ولكن الزبدة البقري تحتوي على العديد من المعادن التي لا حصر لها بالإضافة إلى الكالسيوم، والفيتامينات، والبروتينات ومضاد الأكسدة، هذا يجعلها مفيدة للغاية لصحة الشعر والبشرة، أما الجاموسي فهي غنية بالعناصر الغذائية الأساسية فقط مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.

قد يعجبك أيضا...

من حيث الهضمتعتبر الزبدة البقري سهلة الهضم مقارنة مع الزبدة الجاموسي، حيث إن نسبة الدهون في حليب البقر أقل ونسبة الأحماض المتطايرة والقابلة للذوبان أكبر مما يجعلها سهلة الهضم مقارنة بزبدة الجاموس.من حيث مدة الصلاحيةتعتبر مدة صلاحية الزبدة الجاموسي أطول من الزبدة البقري، وذلك لاحتواء الجاموسي على كمية كبيرة من الدهون والتي تعطيها مدة صلاحية أطول، مما يمكن حفظها وتخزينها لفترة أطول.من حيث نسبة الحليب إلى الزبدةتحتوي الزبدة الجاموسي على نسبة أعلى من الحليب، مقارنة بالزبدة البقري، وهو أحد أسباب ارتفاع تكلفة زبدة البقر عن زبدة الجاموس.من حيث الحفاظ على اللياقةتحتوي الزبدة الجاموسي على نسبة عالية جِدًّا من الدهون ويمكن التي تساعد في زيادة الوزن، عند استهلاكها، أما الزبدة البقري فهي تساعد في إدارة الوزن، وذلك لاحتوائها على دهون أقل وحمض اللينوليك المستخدم في عملية التمثيل الغذائي، ويحافظ على مستويات الأنسولين منخفضة في الدم، ويقلل من خطر زيادة الوزن.من حيث استخدامها للأطفالتعتبر الزبدة البقري أفضل للأطفال وتوفر لهم الغذاء الذي يحتاجونه، أما الزبدة الجاموسي يفضل أن يتناولها الأشخاص الأكثر حركة ونشاطا بدنيا.