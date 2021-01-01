تفاصيل .. الكشف أثري جديد فى منطقة سقارة

أيام قليلة ويعلن عالم الآثار الكبير الدكتور زاهى حواس عن كشف أثري جديد فى منطقة سقارة، وذلك يوم 26 يناير الجاري في مؤتمر صحفي عالمي، وبدورنا ومتابعتنا لما يجري فى الحقل الأثرى، وصلما إلى ملامح الكشف الجديد الذى سوف يتم الإعلان عنه.
فالكشف الجديد هو عبارة عن مجموعة من المقابر والتى تضم عدد من التوابيت والمومياوات، ومجموعة من الأوانى الفخارية، والتماثيل، الملونة، كما أن جميع المقتنيات التى تم العثور عليها توجد عليها نقوش ممتازة، وبحالة جيدة للغاية، تعود إلى عصر الدولة الحديثة.
وكان الدكتور "زاهى حواس" قد قاد حملة لعودة حجر رشيد من المتحف البريطانى والقبة السماوية من متحف اللوفر، من خلال وثيقة يطالب فيها بعودة تلك القطع الأثرية الهامة، مضيفًا أن هذه القطع كانت موضوعة فى اهتمام وزارة الآثار قبل أحداث 2011 وأن هذه القطع الفريدة مكانها الحقيقي هو المتحف المصري الكبير، وأن إعادة هاتين القطعتين الأثريتين إلى مصر هو بمثابة اعتراف مهم بالتزام المتاحف الغربية بإنهاء شكل من أشكال الاستعمار وتقديم تعويضات عن هذا الماضي الاستعماري .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!