لعلاج أمراض الصدر .. طبيب يحذر من تناول الكورتيزون



الكورتيزون الكورتيزون

مع انتشار الفيروسات التنفسية في الآونة الأخيرة بشكل مكثف، وخاصة مع انخفاض درجات الحرارة؛ وفي حالة الإصابة لا يمكن التعامل مع المرض دون استشارة طبيب مختص لأنه احيانا يقوم البعض بأخذ أدوية قد تساعد على تفاقم المرض بصورة كبيرة.



وقال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر السابق بقصر العيني، إن هناك بعض الأدوية قد تؤدي إلى تفاقم المضاعفات الخاصة بالفيروسات التنفسية مثل "الكورتيزون"، ويجب تناولها تحت إشراف طبي كامل.



وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن الكورتيزون مشكلته أنه يزيد من تنشيط العدوى ويقلل من كفاءة الجهاز المناعي، وفي الوقت ذاته له عدة فوائد قد تساهم في علاج العديد من الأمراض، مؤكدا أنه لا يمكن تناول الكورتيزون إلا بعد استشارة الطبيب المختص لأن كل حالة لها طبيعة مختلفة في العلاج.

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وأشار الدكتور أيمن سالم، إلى أن علاج الفيروسات التنفسية له تكنيك وبروتوكول خاص فهناك أدوية تقتل الفيروس في البداية وأخرى مخصصة للمرحلة التالية وهكذا.وفي وقت سابق، صرح الدكتور أيمن سالم، بأنه مع دخول الشتاء تتغير درجات الحرارة وتيارات الهواء، وينتشر «الفيروس المخلوي» والذي يعد أحد فيروسات الجهاز التنفسي وهو نوع من الإنفلونزا.وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن الأطفال أكثر عرضة لظهور أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي، لافتا إلى الحالات المنتشرة حاليا بين الأطفال ليست لها علاقة بفيروس كورونا.وأكد أيمن سالم، أن الفيروس المخلوي يعتبر دورًا محدودًا يستغرق نحو أربعة أيام ثم يختفي دون الحاجة إلى تناول مضادات حيوية، إلا في حالات معينة قد يطول.وأشار سالم، إلى أن أعراض الفيروس المخلوي تتمثل في سعال وكحة وحرقان بالحلق وارتفاع الحرارة، ناصحا بتناول السوائل لعدم حدوث جفاف.وشدد أيمن سالم، على الذهاب بالمريض إلى الطبيب المختص عند ارتفاع درجات حرارة الجسم لفترة تمتد لأكثر من 3 أيام، لافتا إلى ضرورة الاعتناء بالأطفال وكبار السن فيما يخص ارتفاع الحرارة، وفي حالة عدم تحسن الكحة يفضل البحث عن علاج أكثر فاعلية.