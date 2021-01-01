أخطاء يجب تجنبها عند شحن الهاتف..موبايلك هيتحرق..

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إذا كنت تريد الاستفادة القصوى من إمكانات الهاتف الذكي وتجنب إتلافه، فيعد شحنه أحد أكثر الطرق شيوعًا. ولذلك هناك العديد من الاعتبارات الهامة التي يجب عليك القيام بها.







نادراً ما تفكر الغالبية العظمى من المستخدمين في شحن هواتفهم ، وعادةً ما يفعلون ذلك فقط بمجرد أن يصبح الضرر غير قابل للإصلاح. هذا لأنهم يتجاهلون تمامًا الأفكار التي لا ينقلها المصنعون إليك ولكنها مهمة. إذا كنت تريد أن يدوم هاتفك لأطول فترة ممكنة ، فاحرص على الانتباه إلى هذه النصائح.

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1- استخدم شاحن أصلييعد استخدام شواحن الهاتف الذكي ذات الأصل المشكوك فيه أحد أكبر الأخطاء وأيضًا أحد أكثر الأخطاء شيوعًا. نظرًا لأن الغالبية العظمى من الشركات المصنعة توفر الموصل والشاحن الرسميين في العلبة ، جنبًا إلى جنب مع الجهاز ، فمن الضروري استخدامه في هذا الصدد. وإذا لا ، فقم بزيارة بائع رسمي أو حسن السمعة وابحث عن متجر متوافق مع هاتفك الذكي. ينطبق هذا أيضًا على الكبل.2- لا تدع هاتفك ينتهي دائمًا من الشحنوفقًا للخبراء، تتراوح نسبة الشحن المناسبة من 20? إلى 80?. فلا يجب شحن الهاتف إلى 100% أو تفريغ الهاتف إلى 0 % لتجنب إتلافه.3- قم بإزالة الشاحن من المقبسالهواتف الذكية الحديثة لديها القدرة على التوقف عن الشحن عندما تصل البطارية إلى 100?. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن الشاحن توقف عن العمل ؛ مما يؤدي إلى ضعف البطارية. كما توجد نصيحة أيضًا بعدم استخدام الهاتف الذكي أثناء الشحن.4- تضر الحرارة بعمر البطاريةتلعب درجة الحرارة دورًا مهمًا في التحمل وتحسين عمر البطارية بالإضافة إلى العوامل المذكورة. في الواقع ، من المحتمل أن يكون أكبر تهديد لصحة البطاريات على المدى الطويل. تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى إجهاد البطارية وتفقدها سعتها بشكل أسرع بكثير مما لو تم تخزينها في درجات حرارة معتدلة.