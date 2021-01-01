2023 يكشف المزيد من تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي

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كشف تقرير لموقع thenextweb عن توقعات جديدة تخص مجال الذكاء الاصطناعي خلال عام 2023. ويأتي هذا التقرير الجديد بعدما شهد العام الماضي تقدمًا ملحوظًا بمجالات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي فى الكثير من القطاعات. نتيجة لذلك هناك اعتقاد شبه مؤكد بأن عام 2023 سيكشف المزيد عن تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.



خلال السطور التالية نستعرض أهم توقعات وتقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في عام 2023 وفقًا لثلاث قادة فكريين تستثمر شركاتهم بشكل كبير في هذه التقنيات.



أهم توقعات وتقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في عام 2023:

– التوقع الأول

أولًا: قال “ألكسندر هاجيروب”؛ المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Vic للذكاء الاصطناعي:

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” نستتثمر الآن في رؤية التقدم؛ من البشر الذين يستخدمون برامج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لزيادة عملهم إلى البشر الذين يعتمدون على البرامج لأداء العمل بشكل مستقل لهم”.وأضاف: “هذا سيكون له علاقة كبيرة بالذكاء الاصطناعي التوليدي للمبدعين” مشيرًا إلى ChatGPTs وDALL-Es في عالم الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الاعتماد على أنظمة مستقلة للتمويل وغير ذلك.ويعتقد “هاجيروب” أن الركود الذي يلوح في الأفق يمكن أن يزيد هذا التقدم بمقدار الضعفين؛ إذ قد تضطر الشركات إلى إيجاد طرق لخفض تكاليف العمالة.– التوقع الثانيبينما يتوقع “جوناثان تايلور”؛ رئيس قسم التكنولوجيا في شركة Zoovu:حدوث اضطراب عالمي في تجربة الشراء للمستهلك خلال عام 2023.الاستفادة من تقنيات التعلم الآلي المتقدمة والمصممة للتفاعل بشكل مباشر وشفاف مع المستهلكين.كذلك يتوقع “تيلور” أن تجبر التشريعات الأوروبية لحماية المستهلك وخصوصية البيانات الرائدة عالميًا الشركات الكبيرة والصغيرة على تبني هذه الأساليب الجديدة.– التوقع الثالثفيما ذكر “جبريل مكلنبورج”؛ الشريك المؤسس في Hinge Health:” إن مستقبل الذكاء الاصطناعي خلال عام 2023 هو التنوع. كما يستمر التقدم خاصة بالتقنيات المتعلقة بالطب”.وتابع قائلًا: “من الواضح أن الذكاء الاصطناعي هو مستقبل تتبع الحركة من أجل الصحة واللياقة، لكن لا يزال من الصعب للغاية أداء عمل جيد. ولا بد أن تعمل تجارب الرعاية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الجوالات المنخفضة الجودة، للأشخاص من جميع الفئات وفي بيئات حقيقية وليس أجهزة بعينها”.ولكن وفقًا لـ “مكلنبورج” فإنه باستخدام الذكاء الاصطناعي سيتوفر لدى المهنيين الطبيين ما يحتاجون إليه للمساعدة. على سبيل المثال يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي الآن:المساعدة في تحديد وتتبع العديد من المفاصل بالجسم باستخدام كاميرا الجوال فقط.