تعرف على ميزة دعم الرسائل المباشرة على SoundCloud وكيف تعمل؟



SoundCloud SoundCloud

يعد ساوند كلاود SoundCloud موقع ويب للموسيقى والصوتيات يمكن لأي شخص من خلاله إنشاء الأصوات ومشاركتها. كما يتيح تسجيل الأصوات وتحميلها بسهولة، ومشاركة الصوت في إطار خاص مع الأصدقاء أو بشكل عام على المدونات ومواقع الويب وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويزور الموقع حوالي 175 مليون شخص كل شهر، كما أنه متوفر كتطبيق للجوالات الذكية الأندرويد وiOS.



حاليًا أضاف موقع بث الموسيقى SoundCloud ميزة جديدة إلى نسخة أندرويد الخاص به مع التحديث الأخير. وهي دعم للرسائل المباشرة، ومع ذلك فإن هذه الميزة غير متوفرة لتطبيق ايفون حتى الآن.



يتيح أحدث إصدار من تطبيق SoundCloud لمستخدمي أندرويد الآن إرسال أو استقبال رسائل مباشرة إلى كل من الأصدقاء والفنانين على الموقع، وأوضحت الشركة أيضًا كيف ستعمل هذه الميزة الجديدة على صفحة الدعم الرسمية الخاصة بها.

قد يعجبك أيضا...

بصرف النظر عن إرسال الرسائل سوف يسمح النظام الأساسي للمستخدمين أيضًا بمشاركة المسارات وقوائم التشغيل من خلال الرسائل المباشرة.إليك الطريقة:أولًا: يجب تثبيت آخر تحديث.بعد ذلك يمكن للمستخدمين النقر فوق رمز الظرف في أعلى يمين الشاشة الرئيسية للوصول إلى رسائلهم.من خلال النقر فوق إحدى هذه الرسائل سوف يستطيع المستخدمون من توسيع الرسالة لإظهار المحادثة الكاملة وأي مسارات مشتركة.وللرد على رسالة سيتمكن المستخدمون من الكتابة في مربع النص أسفل المحادثة.هنا يمكنهم إرسال رسائل نصية مباشرة، أو إضافة مقطع صوتي أو قائمة تشغيل يعتقدون أن المستلم سوف يستمتع بالاستماع إليها.يذكر أنه في أكتوبر 2022 فرضت روسيا قيودًا على الوصول إلى تطبيق بث الموسيقى SoundCloud. وقد ذكرت موسكو أنه تم حظر SoundCloud لأنه كان ينشر معلومات كاذبة.