تعرف على ميزة دعم الرسائل المباشرة على SoundCloud وكيف تعمل؟

يعد ساوند كلاود SoundCloud موقع ويب للموسيقى والصوتيات يمكن لأي شخص من خلاله إنشاء الأصوات ومشاركتها. كما يتيح تسجيل الأصوات وتحميلها بسهولة، ومشاركة الصوت في إطار خاص مع الأصدقاء أو بشكل عام على المدونات ومواقع الويب وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويزور الموقع حوالي 175 مليون شخص كل شهر، كما أنه متوفر كتطبيق للجوالات الذكية الأندرويد وiOS.
حاليًا أضاف موقع بث الموسيقى SoundCloud ميزة جديدة إلى نسخة أندرويد الخاص به مع التحديث الأخير. وهي دعم للرسائل المباشرة، ومع ذلك فإن هذه الميزة غير متوفرة لتطبيق ايفون حتى الآن.
يتيح أحدث إصدار من تطبيق SoundCloud لمستخدمي أندرويد الآن إرسال أو استقبال رسائل مباشرة إلى كل من الأصدقاء والفنانين على الموقع، وأوضحت الشركة أيضًا كيف ستعمل هذه الميزة الجديدة على صفحة الدعم الرسمية الخاصة بها.
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