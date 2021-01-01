تحصل إصدارات POCO M3 العالمية والأوروبية على تحديث MIUI 14

تم الانتهاء من MIUI 14 ROM لأجهزة Xiaomi 12 Pro و POCO F4 في الهند من قبل شاومي. وبالنسبة لهذه الأجهزة، سيتم طرح تحديث MIUI 14 قريبًا.
والآن، بشكل غير متوقع، بدأ هاتف POCO M3 في تلقي أحدث إصدار من MIUI 14 في الأسواق العالمية وأسواق المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ويمكن لمستخدمي POCO M3 الآن تحديث أجهزتهم إلى MIUI 13.
بالإضافة إلى تحسينات الأداء والطاقة، يضيف التحديث عددًا من الميزات والتحسينات الجديدة للجهاز.
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