تحصل إصدارات POCO M3 العالمية والأوروبية على تحديث MIUI 14



POCO M3 POCO M3

تم الانتهاء من MIUI 14 ROM لأجهزة Xiaomi 12 Pro و POCO F4 في الهند من قبل شاومي. وبالنسبة لهذه الأجهزة، سيتم طرح تحديث MIUI 14 قريبًا.



والآن، بشكل غير متوقع، بدأ هاتف POCO M3 في تلقي أحدث إصدار من MIUI 14 في الأسواق العالمية وأسواق المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ويمكن لمستخدمي POCO M3 الآن تحديث أجهزتهم إلى MIUI 13.



بالإضافة إلى تحسينات الأداء والطاقة، يضيف التحديث عددًا من الميزات والتحسينات الجديدة للجهاز.

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يمكن للمختبرين التجريبيين فقط الوصول إلى التحديث اعتبارًا من الآن. سيتم بعد ذلك طرح التحديث للمستخدمين المستقرين إذا لم يتم اكتشاف أخطاء كبيرة أثناء الاختبار. قد يستغرق هذا الإجراء بعض الوقت، لكننا نتوقع أن يبدأ المستخدمون في تلقي التحديث في الربع الأول من عام 2023.ومع ذلك، لا تتوفر معلومات رسمية بخصوص الإطار الزمني لإصدار التحديث. سنبقيك على اطلاع بمجرد علمنا بأي معلومات جديدة تتعلق ببناء MIUI 14 لجهاز POCO M3 أو أي أجهزة Xiaomi أخرى.