قبل إطلاقه في الهند الكشف عن تصميم وألوان هاتف iQOO Neo 7



هاتف iQOO Neo 7 هاتف iQOO Neo 7

سيصل هاتف iQOO Neo 7 الذي طال انتظاره إلى الهند في 16 فبراير، ومع ذلك، لن يكون مثل الإصدار الصيني. فقد أكدت العلامة التجارية أن Indian Neo 7 سيتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Dimensity 8200 ودعم شحن 120 واط.



وكشف تقرير جديد اليوم عن مواصفات الشاشة والتصميم وخيارات الألوان للهاتف الذكي القادم.



يُذكر أن جهاز Neo 7 القادم سيأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.8 بوصة ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. سيتوفر الهاتف بلونين؛ الرمادي والأزرق. وتشير التفاصيل الجديدة إلى أن Neo 7 الهندي سيكون في الواقع طراز Neo 7 SE معاد تسميته، والذي ظهر لأول مرة مؤخرًا في الصين.

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شاركت الشركة مؤخرًا بعض التفاصيل حول أداء الهاتف، وأكدت أن Neo 7 سيتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Dimensity 8200 المسجلة بنسبة 88 ? من أقصى أداء لها. ويُزعم أن الهاتف سيأتي مع وضع لعبة فائقة ونظام تبريد ثلاثي الأبعاد كامل التغطية.وكشفت العلامة التجارية أن Neo 7 سيتم بيعه في الهند من خلال Amazon و iQOO e-store.