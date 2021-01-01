تفاصيل حول هاتف Xiaomi 13 Ultra المرتقب من شاومي



Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 13 Ultra

تقدم شركة شاومي قريباً للأسواق إصدار جديد من سلسلة هواتف Xiaomi 13 الذي ينطلق بعنوان Xiaomi 13 Ultra، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل الرقاقة والبرمجيات في هذا الإصدار.



كانت شركة شاومي قد أعلنت عن سلسلة هواتف Xiaomi 13 خلال شهر ديسمبر من العام الماضي في السوق الصيني.



ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Xiaomi 13 Ultra ينطلق بشكل رسمي في شهر أبريل المقبل بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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أيضاً رصد هاتف 13 Ultra في قاعدة بيانات IMEI وفقاً للتسريبات التي نشرت عبر Xiaomiui بنموذج رقم 2304FPN6DG وهو النموذج الخاص بالأسواق العالمية من الهاتف، ونموذج 2304FPN6DC الخاص بالسوق الصيني، كما يظهر الهاتف برمز “Ishtar”.وتكشف التسريبات التي جاءت من MIUI عن أن الهاتف يأتي بواجهة MIUI 14، ونظام تشغيل Android 13، أيضاً يظهر الهاتف برقاقة بنموذج رقم Qualcomm SM8550 وهي رقاقة Snapdragon 8 Gen 2.ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Xiaomi 13 Ultra يأتي بمستشعر Sony IMX989 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1 إنش، كما تتضمن إعدادات الكاميرة عدسات periscope محسنة.أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف شاشة E6 Super AMOLED من سامسونج، والتي تتميز بحواف منحنية، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.