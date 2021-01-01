"روس كوسموس" روسيا ماضية في توسيع مطار "فوستوتشني" الفضائي

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن أعمال تطوير الأقسام الجديدة في مطار "فوستوشني" الفضائي تسير بوتيرة ممتازة.
وفي مقابلة له مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قال رئيس "روس كوسموس"، يوري بوريسوف: "فلاديمير فلاديميروفيتش، العمل على بناء القسم الثاني من مطار فوستوتشني الفضائي يسير بخطى حثيثة، وسيتم الانتهاء من العمل على إنشاء مجمع لإطلاق صواريخ Angara-A5 هناك في الوقت المحدد".
وأضاف "تأمل مؤسستنا أن تنتهي جميع أعمال البناء هناك بحلول منتصف العام الجاري، ومن المفترض أن تنتهي أعمال تجهيز المنشآت بحلول نهاية هذه السنة، وبذلك ستكون تلك المنشآت جاهزة لعمليات إطلاق الصواريخ الفضائية الجديدة كما كان مخططا ضمن التوجيهات الرئاسية".
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