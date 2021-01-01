"روس كوسموس" روسيا ماضية في توسيع مطار "فوستوتشني" الفضائي



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن أعمال تطوير الأقسام الجديدة في مطار "فوستوشني" الفضائي تسير بوتيرة ممتازة.



وفي مقابلة له مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قال رئيس "روس كوسموس"، يوري بوريسوف: "فلاديمير فلاديميروفيتش، العمل على بناء القسم الثاني من مطار فوستوتشني الفضائي يسير بخطى حثيثة، وسيتم الانتهاء من العمل على إنشاء مجمع لإطلاق صواريخ Angara-A5 هناك في الوقت المحدد".



وأضاف "تأمل مؤسستنا أن تنتهي جميع أعمال البناء هناك بحلول منتصف العام الجاري، ومن المفترض أن تنتهي أعمال تجهيز المنشآت بحلول نهاية هذه السنة، وبذلك ستكون تلك المنشآت جاهزة لعمليات إطلاق الصواريخ الفضائية الجديدة كما كان مخططا ضمن التوجيهات الرئاسية".

قد يعجبك أيضا...

وأشاد بوريسوف بعمل شركة "كروكوس" التي ساهمت في تطوير المرحلة الثانية من المطار وقال: "انتهت الشركة من بناء مدرجات إقلاع وهبوط الطائرات في المطار، وجودة تلك المدرجات ممتازة".وكانت روسيا قد بدأت بتطوير القسم الثاني من المطار المذكور عام 2019، وصممت هذا القسم ليكون قادرا على إطلاق مختلف أنواع صواريخ "أنغارا" الخفيفة والثقيلة منها، ومن هذا القسم من المفترض أن تطلق روسيا صواريخ Angara-A5 الفضائية الثقيلة التي ستحمل إلى الفضاء مركبات "أوريول" المأهولة الواعدة.و"فوستوتشني" هو مطار مخصص لإطلاق الصواريخ الفضائية ويقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.