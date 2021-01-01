تنشر الصين صور جديدة عن سطح القمر

نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، مجموعة من الصور الجديدة لسطح القمر.
والتقط الصور المسبار الصيني الجوال "يوتو 2"، بتاريخ 18 يناير الجاري، والتي تبين باللونين الأبيض والأسود مسار العجلة الذي خلفته العربة الجوالة، وبعض الصخور، وحفرة اصطدام صغيرة على سطح القمر يبلغ قطرها حوالي 5 أمتار.
وهبطت المركبة الجوالة الصينية "يوتو 2" ضمن مهمة "تشانج اه 4" على الجانب المظلم من القمر، وهي الأولى للبشرية.
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