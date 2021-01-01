تنشر الصين صور جديدة عن سطح القمر

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، مجموعة من الصور الجديدة لسطح القمر.

والتقط الصور المسبار الصيني الجوال "يوتو 2"، بتاريخ 18 يناير الجاري، والتي تبين باللونين الأبيض والأسود مسار العجلة الذي خلفته العربة الجوالة، وبعض الصخور، وحفرة اصطدام صغيرة على سطح القمر يبلغ قطرها حوالي 5 أمتار.

وهبطت المركبة الجوالة الصينية "يوتو 2" ضمن مهمة "تشانج اه 4" على الجانب المظلم من القمر، وهي الأولى للبشرية.

واستيقظت المركبة الجوالة "يوتو 2" من وضع السكون في 15 و16 يناير الجاري، على التوالي، إيذانا ببدء يوم عملهما القمري الـ51.

واليوم القمري يساوي 14 يوما على الأرض، وينتقل المسبار القمري إلى وضع السكون أثناء الليل القمري، بسبب نقص الطاقة الشمسية لديه، وحتى الآن، عمل مسبار "يوتو 2" لأكثر من 4 سنوات، وقطع ما يقرب من 1500 متر في المجموع، وأرسل أكثر من 940.1 جيجا بايت من البيانات العلمية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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