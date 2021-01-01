يقترب المذنب الأخضر من الأرض في الأول من فبراير

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سيقترب المذنب الأخضر C/2022 E3 المكتشف حديثا من الأرض في الأول من شهر فبراير المقبل.

ووفقا لعلماء جامعة يورك، سيحلق المذنب الأخضر على مسافة 42 كلم من الأرض. أي سيكون بالإمكان رؤيته بالعين المجردة في منطقة كوكبة الإكليل الشمالي. أما الآن فيمكن رؤية المذنب باستخدام منظار قوي أو تلسكوب صغير.

ويشير العلماء، إلى أنه في الأول من فبراير إذا كانت السماء صافية فسيكون بالإمكان رؤية المذنب الأخضر C/2022 E3 بالعين المجردة على شكل وهج أخضر خافت ذي ذيل.

المصدر: روسيا اليوم

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