انتبه جيدًا لهذه الخطوات قبل شراء سيارة مستعملة...بعد الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات الزيرو..



السيارة مستعملة السيارة مستعملة

لا يخفى على أحد منا الهبوط الحاد في معدلات شراء السيارات الجديدة منذ بداية اشتعال أزمة الدولار العام الماضي، إما لعدم توفر السيارات لدى الوكلاء أو لأرقام الأوفر برايس شديدة الارتفاع في المعارض.. وهذا ما دفع الكثيرون لتغيير قراراتهم الشرائية والاتجاه إجباريًا للسيارات المستعملة، ولكن هذا القرار يلزمه اتخاذ بعض التدابير الاحتياطية حتى لا يتورط المشتري في شراء سيارة لا تناسب طبيعة احتياجاته أو يقع ضحية لعملية احتيال بشراء سيارة تالفة!



وفي السطور التالية نقدم لك قارئنا العزيز مجموعة من النصائح الهامة بناء على خبرات شخصية وآراء عدد من المتخصصين، تساعدك قدر الإمكان على اختيار السيارة المناسبة.



أولاً تحديد طبيعة استعمال السيارة

• إذا كان التحرك في نطاق محدود داخل الأحياء، يفضل البحث عن سيارة اقتصادية. فلا حاجة لاختيار سيارة بمحرك ذي قدرات عالية واستهلاك أعلى للوقود.

وعلى العكس اذا كان الغرض منها التنقل بين محافظات أو مسافات بعيدة بشكل عام، فيفضل البحث عن محرك ذي سعة لا تقل عن 1600 سي سي، حيث تكون قدراته أعلى من المحرك الاقتصادي وتسهل القيادة لمسافات طويلة.

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• ينبغي معرفة عدد الأفراد وطبيعة الاستخدام، فإذا كانت سيارة عائلية مثلاً أو لشخص يتحرك بأغراض كثيرة، يجب استبعاد فئة "الهاتشباك" من الاختيارات، مقابل اختيار شكل "السيدان" أو "الكروس أوفر" لوجود مساحة داخلية أوسع للجالسين في المقصورة، وكذلك توفر مساحة تخزينية كبيرة في صندوق الأمتعة.• إذا كانت السيارة لأغراض السفر أو التنقل على طرق غير ممهدة بشكل عام ينبغي استبعاد أي فئات ذات خلوص أرضي منخفض، فكلما قل ارتفاع بدن السيارة عن الأرض كلما تضرر بدنها السفلي بشكل أكبر على هذه الطرق. وفي هذه الحالة تكون فئة الكروس أوفر أو الـ SUV هي الاختيار الأفضل.• الآن وقد حددت الفئة التي ستبحث بين طرازاتها (سواء سيدان أو هاتشباك أو كروس أوفر أو غيرهم...) ابدأ في البحث والسؤال عن مدى توافر قطع الغيار وجودة خدمات ما بعد البيع للعلامة التجارية التي تميل إليها. فهذه النقطة في غاية الأهمية ولا ينتبه إليها البعض.. فبالتأكيد لن ترغب في المعاناة لإيجاد قطع غيار لسيارتك عند الحاجة لذلك.ثانيًا حالة السيارةبعد الاستقرار على نوع سيارة بعينها تأتي المرحلة الثانية من الاختيار( في سوق المستعمل) وينبغي الانتباه هنا إلى هذه النقاط:• يفضل ألا يزيد عمر السيارة عن 10 سنوات، فكلما زاد عمرها زاد استهلاك محركها.. ولكن في بعض الحالات القليلة يكون عمر السيارة أطول من 10 سنوات ولكن في نفس الوقت لم يستخدمها المالك كثيرًا، وهذه الحالة بمثابة استثناء للقاعدة.• بعض السيارات تكون حديثة ومع ذلك يتجاوز عدادها 100 ألف كيلو لاستخدامها في السفر والقيادة لمسافات طويلة، ويفضل استبعاد ذلك أيضًا لنفس السبب السابق الخاص باستهلاك المحرك وأجزاء السيارة الداخلية.• أحيانًا قد تجد إعلان لسيارة برقم عداد الكيلومتر لا يتناسب مع سنة الصنع، هنا يكون مشتبه أن العداد قد تم التلاعب به و(تصفيره) لتضليل الشاري.ثالثًا المعاينةالآن وقد وقع الاختيار على إحدى السيارات المعلن عنها تأتي مرحلة الفحص والمعاينة وهي الأهم من بين كل المراحل ويتبع فيها الآتي:• اصطحاب فني متخصص في المعاينة المبدأية (ميكانيكي أو سمكري) يتم الاتفاق معه لفحص السيارة والتأكد من حالتها وفحص الإطارات، وكذلك التأكد من عدم وجود أضرار لحادث سابق لم يتم ذكره في الإعلان.. مثلاً: آثار معجون تحت الطلاء يتم كشفها بواسطة أداة خاصة.. أو وجود طلاء داخلي في منطقة حوض الموتور أو القوائم (رشة دواخل).. أو وجود لحام في الشاسيه وهذه المشكلة بالتحديد من الأضرار الخطيرة التي لا يفضل شراء السيارة عند اكتشافها، وكذلك عدم مطابقة رقم الموتور للرقم المكتوب في الرخصة!• يقوم الفني بتجربة السيارة وقيادتها أيضًا على سرعات متفاوتة وعند المنعطفات (لملاحظة صوت الموتور وضبط الزوايا وغير ذلك) وكذلك تشغيل المكيف (إن وُجِد) ولا يكتفي بالمعاينة النظرية أثناء توقف السيارة.• الخطوة الأخيرة بعد تأكد الفني من حالة السيارة الخارجية، هي التوجه لأحد مراكز الصيانة أو محطات البنزين للكشف على السيارة بالكومبيوتر لإظهار أي مشاكل في دوائرها وأنظمتها.. ونظرًا لتكلفة الكشف، فلا يشترط تنفيذ هذه الخطوة مع كل سيارة يتم معاينتها، ولكن تتم فقط بعد إفادة الفني بسلامة حالة السيارة العامة.رابعًا تسجيل السيارة• الوصول إلى هذه المرحلة يعني الاستقرار النهائي على سيارة محددة، وهنا يجب التأكد من أن رخصة السيارة باسم المالك وليست معه بتوكيل، وبالطبع تكون رخصة سارية وغير منتهية.• قبل التوجه لمكتب الشهر العقاري يلزم على المالك الحالي تقديم شهادة بيانات ومخالفات للتأكد من عدم وجود مخالفات سابقة على السيارة، وفي حالة وجودها يتم سدادها قبل استكمال اجراءات الشراء.• داخل مكتب الشهر العقاري وقبل كتابة التوكيل يتم التأكد من المبلغ المتفق عليه أولا، ثم يتم كتابة التوكيل وإنهاء الإجراءات، ثم استلام الرخصة من المالك القديم بعد كتابة التوكيل.• تبادل الرخصة والأموال تتم في ذات الوقت داخل الشهر العقاري.. فأحيانًا تحدث عمليات السرقة بعد قيام المشتري بتسليم المبلغ المالي للبائع قبل إنهاء الإجراءات، فيتحجج البائع بالخروج لإحضار أوراق مثلاً ثم يختفي ومعه المال!• يمكن للمالك الجديد أن يقوم بنقل ملكية السيارة باسمه أو تأجيل هذا الاجراء طالما أن الرخصة لا تزال سارية.. ولكن من حق المالك القديم إخطار موظف الشهر العقاري بكتابة عبارة معينة داخل التوكيل وهي: (ولا يجوز التجديد والترخيص)، والتي بموجبها لا يستطيع المالك الجديد تجديد الرخصة باسم المالك السابق، بالتالي يتحتم عليه عمل نقل ملكية وقت انتهاء تاريخ سريان الرخصة.