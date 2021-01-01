صور تخيلية لنسخة الفيس ليفت من "فولكس فاجن طوارق"

تقف "فولكس فاجن طوارق" الآن على أعتاب جيلها الثالث، وذلك بعد 5 سنوات من تقديم الطراز الحالي.. ومن المقرر إجراء تحديث منتصف العمر "فيس ليفت" للكروس أوفر متوسطة الحجم، وقد رصدت بالفعل عدسات المصورين نماذج أولية لنسخة الفيس ليفت من "طوارق" أثناء الاختبارات.
وللوهلة الأولى تبدو النماذج الأولية في اللقطات التجسسية بدون إخفاء أو تمويه يذكر، إلا أن نظرة فاحصة تظهر ملصقات ذكية تغطي المناطق المهمة من جسم السيارة لأسباب واضحة.. بينما قدم ستوديو تصميم الجرافيك الروسي "Kolesa" صورًا لما قد تبدو عليه نسخة الفيس ليفت من "فولكس فاجن طوارق" إذا ما أزيلت الملصقات الذكية، وأصبح جسم السيارة واضحًا.
من المتوقع إجراء تغييرات على تصميمات المصباح والشبكة والإكصدام، ويحاول عرض Kolesa محاكاة كيفية إضفاء مظهر معاصر عليها.. فتبدو الشبكة أكبر، وإن كان بشكل طفيف للغاية، في حين أن التغيير الأكبر يمكن أن يكون على جانبي الإكصدام الأمامي.. وليس هناك أي تغيير متوقع في الجزء الجانبي لهذا التحديث.
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