صور تخيلية لنسخة الفيس ليفت من "فولكس فاجن طوارق"



فولكس فاجن طوارق فولكس فاجن طوارق

تقف "فولكس فاجن طوارق" الآن على أعتاب جيلها الثالث، وذلك بعد 5 سنوات من تقديم الطراز الحالي.. ومن المقرر إجراء تحديث منتصف العمر "فيس ليفت" للكروس أوفر متوسطة الحجم، وقد رصدت بالفعل عدسات المصورين نماذج أولية لنسخة الفيس ليفت من "طوارق" أثناء الاختبارات.



وللوهلة الأولى تبدو النماذج الأولية في اللقطات التجسسية بدون إخفاء أو تمويه يذكر، إلا أن نظرة فاحصة تظهر ملصقات ذكية تغطي المناطق المهمة من جسم السيارة لأسباب واضحة.. بينما قدم ستوديو تصميم الجرافيك الروسي "Kolesa" صورًا لما قد تبدو عليه نسخة الفيس ليفت من "فولكس فاجن طوارق" إذا ما أزيلت الملصقات الذكية، وأصبح جسم السيارة واضحًا.



من المتوقع إجراء تغييرات على تصميمات المصباح والشبكة والإكصدام، ويحاول عرض Kolesa محاكاة كيفية إضفاء مظهر معاصر عليها.. فتبدو الشبكة أكبر، وإن كان بشكل طفيف للغاية، في حين أن التغيير الأكبر يمكن أن يكون على جانبي الإكصدام الأمامي.. وليس هناك أي تغيير متوقع في الجزء الجانبي لهذا التحديث.

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في الخلف، يتخيل Kolesa شريط إضاءة LED يربط بين المصابيح الخلفية، وهو في الواقع عنصر تصميم شائع بين السيارات الحديثة.. ومن المحتمل أن تكون رسومات المصابيح الخلفية مختلفة للحفاظ على رياضية وشباب الكروس أوفر، سوء في الأمامي أو في الخلف.يتوقع أيضًا أن تحدث تحديثات تحت غطاء محرك "طوارق".. وذلك لأن النموذج المحسن قد تم رصده أثناء الاختبار على مقياس ديناميكي.. ومن الجدير بالذكر أن أقوى إصدار من "طوارق" يتم تشغيله بواسطة محرك توربيني بسعة 3.0 لتر متصل بمحرك كهربائي.. وتبلغ أقصى قوة لهذه المنظومة 456 حصانًا و 700 نيوتن متر من عزم الدوران.قد نرى نسخة هجينة أو كهربائية بالكامل في نسخة "طوارق" المقبلة، إلا أن الأكيد أن "طوارق" ستحتفظ نظام الدفع الرباعي 4Motion مع قفل تفاضلي مركزي Torsen.سيبقى أيضًا ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو الثماني سرعات في الطراز المحدث، والمنتظر طرحه قريبًا خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.