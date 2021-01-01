تكشف ميتسوبيشي عن إصدار تذكاري خاص من "أوتلاندر"..في الذكرى الأربعين لوجودها ..



ميتسوبيشي ميتسوبيشي

احتفلت علامة "ميتسوبيشي" اليابانية بمرور 40 عامًا على تدشينها في السوق الأمريكي.. وقد كشفت بهذه المناسبة عن إصدار الذكرى السنوية الأربعين من سيارتها الـSUV الشهيرة "أوتلاندر"



وفي هذا الإصدار الخاص.. منحت ميتسوبيشي "أوتلاندر" لمسات تصميم عصرية وجريئة لطراز عام 2022، أكسبتها مظهر ًا عنيفًا جديدًا من الخارج، إلى جانب مقصورة ركاب مجددة ومليئة بالتكنولوجيا الحديثة.



التصميم الخارجي لإصدار الـ 40 عام التذكاري من "أوتلاندر":

يعتمد إصدار الذكرى السنوية الأربعين في أوتلاندر على فئة SEL Premium ويتميز بشعار فريد على أجزاء محددة من الهيكل الخارجي للسيارة، بالإضافة إلى مظهر خارجي يطلق عليه "الألماس الأسود" يتمثل في طلاء مزدوج بلونين، الأسود لمعظم أجزاء الهيكل، والبرونزي في أجزاء من السقف.

قد يعجبك أيضا...

تشمل اللمسات الخاصة الأخرى شبكة أمامية مضيئة.التصميم الداخلي لإصدار الـ 40 عام التذكاري من "أوتلاندر":في الداخل، تمنح ميتسوبيشي الإصدار الخاص من أوتلاندر جواً خاصًا من الأناقة الراقية، تبدأ من عجلة القيادة المدفأة، والمقاعد الجلدية الفاخرة، والمزودة بنظام ذاكرة وضع السائق المرتبط بالمفتاح.كما تتمتع بطانات الأبواب الداخلية بنفس درجات اللون الأسود والبرونزي.. كما تأتي بطانة السقف الداخلية بقماش باللون الأسود، مع فتحة سقف بانورامية.وفيما يتعلق بالتكنولوجا وتجهيزات الترفيه، تأتي النسخة التذكارية بشاشة عرض على الزجاج الأمامي مقاس 10.8 بوصة ونظام صوت "بوز Bose" من 10 سماعات.وتقدم النسخة التذكارية شاشة عدادات مقاس 12.3 بوصة وشاشة تعمل باللمس خاصة بنظام المعلومات والترفيه مقاس 9 بوصة مع نظام ملاحة GPS.منظومة القوة في إصدار الـ 40 عام التذكاري من "أوتلاندر":تأتي كل إصدارات أوتلاندر للذكرى السنوية الأربعين بنظام الدفع الرباعي Super All-Wheel Control من Mitsubishi.. ويمكن للعملاء الحصول على سيارة الدفع الرباعي ذات الإصدار الخاص كإصدار Outlander القياسي أو الإصدار الهجين الإضافي.تحتوي النسخة القياسية العاملة بمحرك بنزين على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، يمنح السيارة قوة تصل لـ 181 حصاناً.بينما تجمع النسخة الكهربائية الهجينة القابلة للتوصيل بمصدر كهرباء (PHEV) بين محرك بأربع أسطوانات بسعة 2.4 لتر ومحركين كهربائيين بقوة 248 حصانا (184 كيلوواط)، مما يوفر ما يصل إلى 61 كم من مدى السير الكهربائي بالكامل.أسعار إصدار الـ 40 عام التذكاري من "أوتلاندر":يبدأ إصدار الذكرى السنوية الأربعين لأوتلاندر من 41،340 دولاراً.. في حين أن نسخة أوتلاندر PHEV الهجين، يبلغ سعرها 51،340 دولاراً.