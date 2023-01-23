سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 23-1-2023

سعر الذهب اليوم الذهب وسعر الذهب اليوم، جرام الذهب عيار 21، سعر الذهب اليوم ، استقر سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23 يناير 2023، على أخر ارتفاع سجله يوم الجمعة الماضية بقيمة 10 جنيهات في عيار 21، وسط تساؤلات حول استمرار استقراره من عدمه.
وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 23 يناير 2023 سعر 1780 جنيها، وذلك وفقا لأمير رزق خبير المشغولات الذهبية.
ويقدم «المصرى اليوم» سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23 يناير 2023 لجميع الأعيرة:
أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 23 يناير
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم، سجل 2044 جنيها لـ جرام الذهب.
سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 23 يناير
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاثنين 23 يناير 2023، سجل 1780 جنيها بعد ارتفاع جرام الذهب.
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