انخفاض احتياطي الغاز الأوروبي إلى أقل من 80%

أظهرت بيانات البنية التحتية للغاز في أوروبا، انخفاض كمية احتياطات الغاز في المنشآت تحت الأرض في أوروبا إلى أقل من 80%.
وأفادت البيانات، بأن الخزانات تحت الأرضية الأوروبية ممتلئة بنسبة 79.49%، وتحتوي على إجمالي 86.5 مليار متر مكعب من الغاز، اعتبارا من أمس الجمعة، بعد أن فقد 0.59 نقطة مئوية في يوم واحد.
في الوقت نفسه، لا تزال احتياطات الغاز في الخزانات تحت الأرضية الأوروبية مرتفعة، مقارنة بالعام الماضي، عندما كان الرقم أقل من 50%، وفقا للمشغل.
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