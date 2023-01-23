انخفاض احتياطي الغاز الأوروبي إلى أقل من 80%

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أظهرت بيانات البنية التحتية للغاز في أوروبا، انخفاض كمية احتياطات الغاز في المنشآت تحت الأرض في أوروبا إلى أقل من 80%.



وأفادت البيانات، بأن الخزانات تحت الأرضية الأوروبية ممتلئة بنسبة 79.49%، وتحتوي على إجمالي 86.5 مليار متر مكعب من الغاز، اعتبارا من أمس الجمعة، بعد أن فقد 0.59 نقطة مئوية في يوم واحد.



في الوقت نفسه، لا تزال احتياطات الغاز في الخزانات تحت الأرضية الأوروبية مرتفعة، مقارنة بالعام الماضي، عندما كان الرقم أقل من 50%، وفقا للمشغل.

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وقالت وكالة سبوتنيك الروسية، التي أوردت هذه الأرقام، إن الدول الغربية شنت حملة عقوبات شاملة على روسيا بعد أن بدأت ما يسميها الجانب الروسي عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 في إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد تمكن من استبدال 80% من غاز خط الأنابيب الذي توفره روسيا، عن طريق خفض الطلب المحلي وزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.