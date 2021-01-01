حلول لاستخراج بقايا الشمع من حاوياته بأمان وإعادة تدويره

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كثير من الأشخاص لديهم يحبون الأشياء الرقيقة والرومانسية في أجواء المنزل لتعطى جو جميل، كاستخدام الشموع المفضلة والتي قد تكون شموع معطرة، ولكن قد يصادف البعض مشاكل في إخراج الشمع من الحاويات التي بها الشمع المذاب بعد انتهاء الشمع لصنع وإعادة تدويره، كعمل شموع جديدة، أو لأستخدامها لأى شيء آخر، كديكور جديد في الأركان.



فقد يكون الشمع بعد أن ينتهى ملتصقًا بداخل البرطمان، ويود الكثيرون أن يخرجونه بدون أن يتأذى الوعاء الخاص به، ويوجد بعض الطرق لإخراج الشمعة بسهولة، مع تلميع الحاوية قبل استخدامه في المنزل مرة أخرى، وفقاَ لموقع"bhg".



كيفية إزالة الشمع من الحاوية بالماء الساخن

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الخطوة الأولى: إضافة الماء الساخنيجب غلى مقدار ماء مناسب للحاوية التي بها الشمع، ثم سكبها في الوعاء، مع ترك مسافة صغيرة في الأعلى حوالى بوصة واحدة، حتى يذييب الماء المغلى الشمعة، مما يجعلها تطفو على السطح.الخطوة الثانية:إزالة الشمعتترك حتى تبرد بشكل كامل قبل إزالة الشمع، ويصفى الماء ونقطع الشمعة المتبقية، مع التخلص من الشمع الذى كان في الحاوية أو الاحتفاظ به لأى استخدام أخر، ويجب التأكد من إزالة بقايا الشمع خارج الحوض، حتى لا يسد البالوعة من أثر الشمع.الخطوة الثالثة:ترك الحاوية تنقعويمكن عمل تلك الطريقة عن طريق ترك الحاوية في الماء الساخن تنقع لمدة حوالى 30 دقيقة، مما يجعل الشمع في القاع يتحرك مما يسهل بعد ذلك إزالته، وقد يحدث أنه قد يتم إزالة أيضاَ الملصق الموجود على جدار الحاوية، وتعتبر سهلة فى إخراج الشمع المتبقى من برطمان الشمع.كيفية تنظيف حاوية الشمع في الفريزريوجد طريقة أخرى لتنظيف الشمع وهى التجميد، الذى يجعل الشمع يتقلص، عن طريق وضع الحاوية التي بها بقايا الشمع في الفريزر طوال الليل، ثم بعد ذلك يتم إخراجها، وقلبها رأساَ على عقب، مما ستجد أن بقايا الشمع يخرج على الفور نتيجة لأنكماشه بسبب التجمد، وإذا لم يخرج بسهولة يمكن إستخدام سكين زبدة أو ملعقة، للضغط عليه لأسفل، من أحد الأركان للرفع وتحريك بقايا الشمع.كيفية تنظيف الحاوية من الشمع في الفرنهذه الطريقة تسمح أن تزيل عدة حاويات للشمع مرة واحدة، عن طريق تسخين الفرن إلى حوالى 200 درجة فهرنهايت.الخطوة الأولى:تجهيز المستلزماتنجلب صينية وتغلف بورق الألمونيوم ووضع حاويات الشموع المنتهية رأساَ على عقب، على ورق القصدير.الخطوة الثانية: تسخين الشمع في الفرنتوضع الصينية في الفرن الساخن مسبقاَ، مع مراقبة الحاوية عن قرب، وبعد حوالى 15 دقيقة يكون الشمع نزل على ورق القصدير، وعند هذه النقطى يتم إخراج الصينية من الفرن، مع وضعه على سطح آمن، وبأستخدام قفازات الفرن يمسك الحاوية وتركها جانباَ.الخطوة الثالثة: تنظيف حاوية الشمعيتم ترك الحاوية لتبرد، ثم تنظف بالماء الدافئ والصابون، مع التخلص من الشمع المتبقى على ورق القصدير إذا لم يكن فيه فائدة منه.وهذه الطريقة تصلح للحاويات الزجاج التي ليس عليه أي زخارف.كيفية إعادة استخدام بقايا الشمع والحاوياتيمكن صنع شمع جديد، باستخدام الحاوية النظيفة، مع بقايا الشمع، عن طريق مزج قطع الشمع والتي يكون لها رائحة متشابهة، وبنفس اللون، ووضعه في الميكروويف ويسخن، حوالى دقيقة واحدة، حتى يذوب الشمع، ووضع فتيل جديد في الحاوية وسكب الشمع المذاب بحرص شديد، ويترك حتى يبرد في درجة حرارة الغرفة، ويوضع في الثلاجة لمدة 10 دقائق.ويوجد فكرة أخرى وهى استخدام حاوية الشمع النظيف في تخزين الأدوات المكتبية مثل الأقلام أو حفظ رابطة الشعر، أو جعل الحاوية الكبيرة مزهرية للزهور جميلة.