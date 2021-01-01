ملعقة صحية وذكية لتقليل استهلاك الملح

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طور علماء يابانيون في جامعة ميجي باليابان، ملعقة كهربائية لتحسين المذاق المالح للأطعمة منخفضة الصوديوم، وتجعل الشخص يشعر بطعم الملح عن طريق الخدعة، وذلك للتقليل من استهلاك الملح في الطعام، بما يؤدي إلى الحفاظ على الصحة العامة، مما يمنحك جميع فوائد تناول الصوديوم دون الخوف من ارتفاع ضغط الدم.



وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الملعقة تعمل بمساعدة الموجات الكهربائية على نقل أيونات الصوديوم أو"الملح الكهربائي" إلى فمك، وهو ما يجعل الشخص يشعر بملوحة في الأكل دون أن يضطر لتناول الملح.



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ويقول الباحثون أصحاب هذا الاختراع، إنه من المتوقع أن يُطرح في الأسواق في وقت لاحق من هذا العام.وتعزز الملعقة المذاق المالح للأطعمة منخفضة الصوديوم بمقدار 1.5 مرة، ويأمل العلماء أن تساعد الملعقة والوعاء في تحسين أنماط حياة الناس، مع إطلاق جهاز الملح الكهربائي في عام 2023.وكشف العلماء القائمين على المشروع، أن تقنية إحساس الطعم الإلكتروني تعمل باستخدام تيار كهربائي ضعيف جداً لنقل الملح الكهربائي إلى فم الشخص، وليس له أي تأثير سلبي على جسم الإنسان، وبدلاً من ذلك يغير طريقة مذاق الطعام من خلال الإدراك الحسي الزائف.