ملعقة صحية وذكية لتقليل استهلاك الملح

طور علماء يابانيون في جامعة ميجي باليابان، ملعقة كهربائية لتحسين المذاق المالح للأطعمة منخفضة الصوديوم، وتجعل الشخص يشعر بطعم الملح عن طريق الخدعة، وذلك للتقليل من استهلاك الملح في الطعام، بما يؤدي إلى الحفاظ على الصحة العامة، مما يمنحك جميع فوائد تناول الصوديوم دون الخوف من ارتفاع ضغط الدم.
وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الملعقة تعمل بمساعدة الموجات الكهربائية على نقل أيونات الصوديوم أو"الملح الكهربائي" إلى فمك، وهو ما يجعل الشخص يشعر بملوحة في الأكل دون أن يضطر لتناول الملح.
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