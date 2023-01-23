السعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 23 يناير 2023

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سعر الدولار اليوم، يشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في البنوك الحكومية والخاصة، ويزداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في البنوك منذ امس الاحد الذي يوافق اول يوم عمل للبنوك وفقا لاخر تحديث.



ويستعرض «المصرى اليوم» التحديث المستمر لأسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 23 يناير 2023.



سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس اليوم الاثنين 23 يناير 2023:

سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الاثنين 23 يناير 2023، يسجل 29.79 للشراء، 29.89 للبيع.

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