لمنع الغش الإلكتروني .. التعليم: حرمان أي طالب يتم ضبطه بالمحمول من الامتحان



الغش الإلكتروني الغش الإلكتروني

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على توجيه المديريات التابعة لها، بضرورة التنبيه على الطلاب داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحالات إلغاء امتحانات الطالب واعتباره راسبًا في العام الدراسي، مناشدةً الطلاب بعدم ارتكاب تلك المخالفات.



وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه من بين تلك الحالات التي يجب التنبيه على الطلاب بعدم ارتكابها، لما يترتب على ذلك من خطر على مصيرهم، هي استخدام الإلكترونيات في اللجان، أو المشاركة في نشر وتصوير أي أجزاء من الامتحانات المنعقدة.



حالات منع الطلاب من دخول الامتحانات

وأشارت الوزارة إلى أن الطالب يحرم من الامتحان في جميع المواد، حال ضبطه وهو يستخدم الهاتف المحمول أو أي محظورات من الإلكترونيات التي من شأنها المساعدة في ارتكاب أي أعمال تساعد في عملية الغش الإلكتروني.

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وأكدت الوزارة، أنه يتم حرمان الطالب من الامتحان فضلًا عن رسوبه حال المشاركة في تسهيل عمل أي شخص لحل الامتحانات بدلًا منه، وكذلك حال تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور بالامتحان أو واضعيه.وشددت التعليم على الطلاب عدم استخدام الهواتف المحمولة أو أي إلكترونيات داخل اللجان، مؤكدةً أن هذه من المخالفات وأنه حال ضبط الطلاب بها يكون متلبسًا ويعاقب حتى إن لم يتم استخدامها في أعمال الغش، لاسيما وأن تلك الأجهزة تساعد على أعمال الغش وعدم سير المنظومة الامتحانية بشكل منضبط.