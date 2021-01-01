لمنع الغش الإلكتروني .. التعليم: حرمان أي طالب يتم ضبطه بالمحمول من الامتحان

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على توجيه المديريات التابعة لها، بضرورة التنبيه على الطلاب داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحالات إلغاء امتحانات الطالب واعتباره راسبًا في العام الدراسي، مناشدةً الطلاب بعدم ارتكاب تلك المخالفات.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه من بين تلك الحالات التي يجب التنبيه على الطلاب بعدم ارتكابها، لما يترتب على ذلك من خطر على مصيرهم، هي استخدام الإلكترونيات في اللجان، أو المشاركة في نشر وتصوير أي أجزاء من الامتحانات المنعقدة.
حالات منع الطلاب من دخول الامتحانات
وأشارت الوزارة إلى أن الطالب يحرم من الامتحان في جميع المواد، حال ضبطه وهو يستخدم الهاتف المحمول أو أي محظورات من الإلكترونيات التي من شأنها المساعدة في ارتكاب أي أعمال تساعد في عملية الغش الإلكتروني.
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