5 خطوات .. كيفية الحفاظ على البشرة الدهنية



البشرة الدهنية البشرة الدهنية

تتزايد عمليات البحث عن كيفية الحفاظ على البشرة الدهنية، فهي أكثر أنواع البشرة التي تتعرض لمشاكل تجميلية مختلفة منها الرؤوس السوداء وحب الشباب، ولذلك تحتاج إلى عناية خاصة نوضحها لكم وفقا لتوصيات أطباء الجلدية وخبراء التجميل، وهو روتين العناية بالبشرة الدهنية لتقليل إفراز الزيوت بها.



قبل أن نوضح لكم كيفية الحفاظ على البشرة الدهنية، لابد من التنويه بأن هذه البشرة تحديدا تتعرض لانسداد المسام بسهولة نتيجة زيادة إفرازات الزيوت على سطح البشرة، وبالتالي تظهر الرؤوس السوداء ويسهل الإصابة بـ حب الشباب إذا لم يتم إتباع روتين العناية بالبشرة الدهنية، مع العلم أن أهم ما يميز شكل البشرة الدهنية هو المظهر اللامع لها، والمسام الواسعة لها.



نوضح لكم كيفية الحفاظ على البشرة الدهنية بـ 5 خطوات أساسية لا غني عنها وفقا لأطباء الجلدية وخبراء التجميل كالتالي:

قد يعجبك أيضا...

يعتمد تنظيف البشرة الدهنية على استعمال غسول مناسب للبشرة الدهنية يحتوي على حمض الساليسيليك لإزالة الدهون الزائدة ومنع انسداد المسام، وأن يكون غسول خالي من الكحول، حيث يتم وضع كمية مناسبة من الغسول على الوجه وتدليكها برفق ثم شطف الوجه بالماء الفاتر، وذلك مرتين يوميا للتخلص من الشوائب والبكتيريا.تنقية البشرة الدهنية بالتونرينصح أطباء الجلدية بوضع التونر على البشرة الدهنية بعد غسلها بالغسول المناسب، شرط أن يحتوي التونر في مكوناته على حمض من الأحماض المقشرة مثل الساليسيليك أو الجليكوليك أو اللاكتيك، وفائدة التونر لكل من تتساءل عن كيفية الحفاظ على البشرة الدهنية هو قبض المسام، وتقليل الالتهابات، وتنقية وتطهير المسام، والحفاظ على درجة حموضة البشرة ما يمنع إصابتها بالحبوب.ترطيب البشرة الدهنيةاستكمالا لتوضيح كيفية الحفاظ على البشرة الدهنية، وبعد أن قدمنا تنظيف البشرة واستعمال التونر، سيأتي دور الترطيب وهو من الأمور المهمة جدا في روتين العناية بالبشرة لأن فقدان الماء من البشرة سيجعل خلاياها الداخلية تفرز كمية دهون أكثر من المعتاد لتعويض الرطوبة التي تم فقدها وهو ما يؤدي إلى تراكم الدهون وظهور الحبوب على البشرة.ترطيب البشرة الدهنية لابد أن يكون باستعمال كريم خفيف بقوام أقرب إلى الجل، وأن يكون خالي من الزيوت، وأساسه يعتمد على الماء، كما يفضل أن يكون كريم ترطيب البشرة الدهنية محتوي على النياسيناميد، ويتم استعماله يستخدم مرتين أو أكثر على مدار اليوم حسب حاجة البشرة.حماية البشرة الدهنية من الشمسواقي الشمس خطوة مهمة ضمن خطوات المحافظة على البشرة الدهنية، وذلك لجميع أنواع البشرة أيضا العادية أو المختلطة أو الحساسة، أو الجافة، حتى يتم حماية البشرة من الشيخوخة والتجاعيد والبقع البنية وتكسير الكولاجين الطبيعي بالبشرة، وفيما يتعلق بـ واقي شمس البشرة الدهنية فلابد أن يكون خالي من الزيت ومن العطور وأن يكون مقاوم للرطوبة والماء في هيئة جل أو لوشن.علاج البشرة الدهنيةلا ينبغي الاهتمام بـ كيفية الحفاظ على البشرة الدهنية في ظل إصابتها بمشاكل متعددة، بل ينبغي معالجة البشرة بتنظيم الإفرازات الدهنية، وتقشير البشرة، وما تحتاج له البشرة الدهنية هو إحداث التوازن في الإفرازات الدهنية حتى لا تزيد عن المعدل الطبيعي فتتكون الحبوب والبثور ولا أن تقل عن المعدل الطبيعي فيحدث جفاف، ولذلك ينصح خبراء التجميل باستعمال علاجات تحتوي على مادة النياسيناميد.كما يعد تقشير البشرة الدهنية من العلاجات التي تحتاج لها البشرة بشكل أسبوعي لإزالة طبقات الجلد الميتة المتراكمة على البشرة والتي تتسبب في انسداد المسام وتكوّن الرؤوس السوداء والبيضاء، وأيضًا تساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين، وينصح الخبراء بإجراء التقشير الكيميائي الذي يحتوي على حمض الجليكوليك وحمض الستريك وحمض اللاكتيك، أو إجراء التقشير الفيزيائي.