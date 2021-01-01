جامعة حلوان : تطبيق نظام الاختبار الالكتروني داخل كلية الحقوق

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › جامعة حلوان : تطبيق نظام الاختبار الالكتروني داخل كلية الحقوق

صورة الخبر: جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان على مواكبة التطور التكنولوجي ونظم الاختبارات بالجامعات الدولية، حيث أن الاختبارات الإلكترونية هي إحدى الوسائل الحديثة لقياس وتقييم مخرجات العملية التعليمية باستخدام الأجهزة الذكية، وتتميز بالمرونة والكفاءة في جميع مراحل تطبيقها وهو ما يُسهم في تطوير العملية التعليمية.

وطبقت جامعة حلوان لأول مرة هذا العام نظام الاختبار الالكتروني داخل كلية الحقوق خلال امتحانات الفصل الدراسي الاول .

وصرحت الدكتور أمل لطفي، عميدة كلية الحقوق بجامعة حلوان، بأنه تم اختبار 2700 طالب من حقوق حلوان، وهو ما يؤكد سعي الجامعة للتحول الرقمي وتعميم الاختبارات الالكترونية، وتوفير نفقات باهظة تتكبدها الجامعة في الورق وماكينات الطباعة.

ونوهت بأن الاختبارات الإلكترونية بالجامعة أثبتت نجاحها وذلك في ظل التحول الرقمي الذى تنشده الدولة، وخاصةً أن جامعة حلوان قد نجحت في إنشاء وتفعيل مركز الاختبارات الإلكترونية، والتي تعمل على نجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية التي تم تطبيقها بالفعل، والتي توفر الوقت والجهد على الطلاب وتعمل على تطبيق مبدأ الشفافية والعدالة وسرعة رصد وإعلان النتائج.

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جامعة حلوان : تطبيق نظام الاختبار الالكتروني داخل كلية الحقوق

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
70582

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager