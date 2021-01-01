لأنه وجه شتائم لجمهور الزمالك .. مرتضى منصور: قدمنا شكوتان ضد كهربا



كهربا كهربا

تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشكوتين ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك، فيما كشف عن صفقات محتملة للفريق.



وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه اليوم الأحد: "تقدمنا بشكوى ضد كهربا لأنه وجه شتائم لجمهور الزمالك".



وأضاف "قدمنا شكوى أخرى لأنه شارك في المباريات مع الأهلي وهو موقوف وهارب من الزمالك".

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كهربا سجل هدفا خلال فوز الأهلي على الزمالك بثلاثية مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.من جهة أخرى، كشف رئيس الزمالك عن صفقات محتملة يسعى للنادي للتعاقد معها، فقال "نعمل على إتمام 3 صفقات جديدة للزمالك ونأمل أن تكتمل هذه الصفقات".واستدرك "ولكن أطالب جمهور الزمالك بعدم الحديث عن الصفقات لأن هذا الحديث يفسد الصفقات ويزيد من أسعار اللاعبين".مرتضى أتم "كنا قد أتفقنا على ضم لاعب مقابل 500 ألف دولار، ولكن بعد حديث الجمهور عبر الصفقات عن اللاعب رئيس ناديه طلب 2 مليون دولار".رئيس الزمالك كشف أيضا عن موقف استمرار جوسفالدو فيريرا، وأمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي. (طالع التفاصيل)ويحتل الزمالك حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 14 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر.