حسمنا الأمر .. مرتضى يكشف عن موقف استمرار أمير وفيريرا



مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة من الاستمرار بالفترة المقبلة.



- غزل المحلة

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الدوري المصري

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17:00



وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه اليوم الأحد: "أمير مرتضى مصمم على الاستقالة من الزمالك. مجلس الإدارة صوت بالاجماع على رفض استقالة أمير مرتضى، وبالاتفاق على رحيل فيريرا".



عن موقف فيريرا، قال مرتضى "هذا الرجل أخذ صلاحيات لم يأخذها أي مدرب من قبله ومنذ أن جاء للزمالك لا أتحدث معه عن عدم مشاركة أي لاعب".

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وأضاف "من الممكن أن أتحمل فيريرا في مباراة أو مباراتين، ولكن لن أتحمله في ضياع بطولات".مرتضى أوضح "هناك تغييرات كثيرة في تشكيل الزمالك. التحكيم أيضا له دور رئيسي في نتائج الزمالك المتراجعة خلال الفترة الماضية".رئيس الزمالك استمر في هذا الصدد "قرار مجلس الإدارة بشأن مستقبل فيريرا مع الزمالك سيتم الإعلان عنه عقب مباراة فاركو في الدوري".وأتم "مجلس إدارة الزمالك اتخذ القرار النهائي بشأن الجهاز الفني بقيادة فيريرا أيا كانت النتائج في المباريات الثلاثة المقبلة".الزمالك تلقى خسارة أمام الأهلي أمس السبت بثلاثية مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.ويحتل الزمالك حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 14 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر.ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الأربعاء المقبل، قبل مواجهة فيوتشر يوم 29 يناير ثم فاركو يوم 6 فبراير، إذ ستكون المباراة الأخيرة قبل إعلان مصير فيريرا حسب مرتضى.ويلعب الزمالك بعدها مع شباب بلوزداد في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 10 فبراير.وتعد تلك الولاية هي الثانية لـ فيريرا المدرب البرتغالي على رأس الجهاز الفني لنادي الزمالك.