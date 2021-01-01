هبة قطب تكشف عن سر نجاح العلاقة الزوجية

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هبة قطب

قدمت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، نصيحة للشباب والفتيات المقبلين علي الزواج .

وأشارت هبة قطب، خلال مقطع فيديو لها علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك ، إلى أن الزواج يحتاج إلي أصدقاء ولذلك نصحت بأن يتزوج الشاب صديقته ، وأن تتزوج الفتاة من صديقها.

وقالت هبة قطب: الصداقة هي أحلى حاجة بين الزوجين ، حيث يحتاج الزوج إلى صديقة لمشاركته مشاعره وانفعالاته ، مضيفة: الراجل لما بيتجوز صحبته ما بيحطش فيونكات على كلامه .

واسترسلت: كما أن الفتاة أيضا تحتاج إلي من يسمعها والي شخص ترتاح معه، مضيفة: إذا توافر هذا الشرط بين الطرفين فلا نحتاج إلى شئ آخر لنجاح العلاقة الزوجية .

ونوهت قائلة: فإذا كانت لا تتوافر الراحة بين الزوجين فذلك يدل أن الاختيار غير صحيح .

المصدر: elbalad

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