هبة قطب تكشف عن سر نجاح العلاقة الزوجية

قدمت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، نصيحة للشباب والفتيات المقبلين علي الزواج .
وأشارت هبة قطب، خلال مقطع فيديو لها علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك ، إلى أن الزواج يحتاج إلي أصدقاء ولذلك نصحت بأن يتزوج الشاب صديقته ، وأن تتزوج الفتاة من صديقها.
وقالت هبة قطب: الصداقة هي أحلى حاجة بين الزوجين ، حيث يحتاج الزوج إلى صديقة لمشاركته مشاعره وانفعالاته ، مضيفة: الراجل لما بيتجوز صحبته ما بيحطش فيونكات على كلامه .
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