بعد سن الـ 35 .. أعراض غير متوقعة للمرض الصامت



هشاشة العظام هشاشة العظام

يلقب مرض هشاشة العظام بالمرض الصامت لأنه لايمكن الشعور به فى مرراحله الأولى حتى يصبح جسم الإنسان هشا والعظام ضعيفة وغير قادر على الحركة بشكل جيد وحينها يكن الوقت تأخر



وتزداد احتمالات تعرض الإنسان لمرض هشاشة العظام بعد سن الـ 35 فقبل هذا السن، عادةً ما تبني عظامًا أكثر مما تخسر ولكن بعده يبدأ الانهيار والضعف



وكلما تقدم الإنسان فى السن كلما أصبح معرضا أكثر لهشاشة العظام خاصة النساء التى حدث لديهن انقطاع للطمث ويساعد فى الاكتشاف المبكر لهذا المرض فى التحسن بشكل أكبر

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ونعرض لكم أهم أعراض مرض هشاشة العظام وفقا لما جاء فى موقع “ clevelandclinic”عادة ، لا توجد أعراض لهشاشة العظام ولهذا يطلق عليه أحيانًا اسم المرض الصامت، ومع ذلك يجب أن تنتبه للأمور التالية:فقدان الطول (أقصر بمقدار بوصة أو أكثر).تغيير في الموقف (الانحناء أو الانحناء للأمام).ضيق التنفس (صغر سعة الرئة بسبب الأقراص المضغوطة).كسور العظام.ألم في أسفل الظهر.