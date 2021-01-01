أسباب غير معروفة لـ الاكتئاب



الاكتئاب الاكتئاب

يعد الاكتئاب من أكثر المشاعر السلبية التى يعاني منها الأشخاص شيوعا وتكمن خطورته فى أنه من الأمراض النفسية التى تتطلب علاجا مخصصا قبل ان تتسبب فى إنهاء الإنسان لحياته



يعتقد كثيرون أن الاكتئاب يحدث نتيجة التعرض لموقف نفسي كبير مثل الوفاة والصدمة العاطفية والتعرض للإعاقة ولكن فى الحقيقة الأمر أكبر من ذلك بكثير



يعتقد الباحثون أن هناك عدة عوامل تساهم في الإصابة بـ الاكتئاب تطويره ، منها:

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كيمياء الدماغ :عدم توازن النواقل العصبية ، بما في ذلك السيروتونين والدوبامين ، يساهم في تطور الاكتئاب.علم الوراثة :إذا كان لديك قريب من الدرجة الأولى (والد أو شقيق بيولوجي) مصاب بالاكتئاب ، فمن المحتمل أن تصاب بهذه الحالة أكثر بثلاث مرات من عامة السكان، ومع ذلك يمكن أن تصاب بالاكتئاب دون وجود تاريخ عائلي له.أحداث الحياة المجهدة :التجارب الصعبة ، مثل وفاة أحد الأحباء والصدمات والطلاق والعزلة ونقص الدعم ، يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب.الحالات الطبية :يمكن أن يؤدي الألم المزمن والحالات المزمنة مثل مرض السكري إلى الاكتئاب.الأدوية :يمكن لبعض الأدوية أن تسبب الاكتئاب كأثر جانبي وبالمثل يمكن أن يتسبب استخدام بعض المواد في الإصابة بـ الاكتئاب أو جعله أسوأ خاصة الكحول.التشخيص والاختبارات