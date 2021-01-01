طاعات بسيطة فضلها عظيم احرص عليها في ليلة شهر رجب



شهر رجب شهر رجب

شهر رجب .. بعد إعلان دار الإفتاء أن غدا أول أيام شهر رجب لتبدأ الأشهر الحرم ، الذي تتضاعف فيه الحسنات وأيضا السيئات ، فلنحرص على فعل الخيرات ونكثر فيه من العبادات والطاعات ، ومع بدء أول أيام شهر رجب يبدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك بنفحاته العظيمة .



كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الطاعات في شهري رجب وشعبان ، وشهر رجب سماه النبي و الصحابة :



الشهر الأصب : لأن الله يصب فيه من الرزق والخير صبا فكانوا يجدون أرزاقهم تزيد في رجب ومرضاهم تشفى في رجب، فكانوا يكثرون فيه من الدعاء لأن الله يصب فيه من بركاته وقبوله للدعوات.

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الشهر الأصم : لأن الصحابه كانوا يصمون ألسنتهم وأسماعهم وأيديهم عن المعاصي.شهر البركة : فكان النبي دائما يدعو اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وكانوا يلتمسون بركة الله لهم في أرزاقهم في هذا الشهر.وجعله الله من الأشهر الحرم الذي حرم فيه القتال.. وكل هذا استعدادا لرمضان، اللهم اجعلنا من السابقون السابقون وبارك لنا يا ربنا في رجب و شعبان وبلغنا اللهم رمضان.أهم الأعمال في الليلة الأولى من شهر رجبكشف الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية عن ورشة عمل الليلة ( أول ليلة في رجب ) فالدعاء فيها مجاب ، وهو الشهر الذي حملت فيه سيدتنا آمنة بمولانا رسول الله ، وهو من الأشهر الحرم :1 - الاستغفار (100 مرة)2 - الصلاة والسلام على سيدنا النبي ( 100 مرة )3 - لا إله إلا الله ( 100 مرة )4 - آخر آيتين من سورة التوبة ( 7 مرات )5 - سورة يس ( مرة )6 - صلاة التسابيح7 - الدعاء بخضوع وانكسار مع تيقن الإجابة بإذن الله تعالى ( للنفس والأهل والشيخ والبلد ولكل الخلق ) .8 - من استطاع أن يصوم غدا ( الاثنين ) فهو خير له .وشدد مجدي عاشور على ضرورة اتباع هذه الطاعات بنفس الترتيب .