في قضية "خلية مصر الجديدة" .. الإعدام لـ 6 متهمين والمؤبد لآخر

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قضية "خلية مصر الجديدة"

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، بالإعدام لـ6 متهمين والمؤبد لآخر، في القضية رقم 8448 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة، والمعروفة بـ"خلية مصر الجديدة".

وصدرالحكم برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، ومحمد نبيل شفيق، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وفي الجلسة الماضية، أحالت المحكمة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية للبت في قرار إعدامهم.

وفي وقت سابق، أحالت نيابة أمن الدولة في مصر 5 متهمين في القضية رقم 8448 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية مصر الجديدة" إلى المحاكمة العاجلة.

المصدر: RT

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