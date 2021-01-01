توضح تسريبات تصميم ومواصفات هاتف Moto G23 المرتقب

تستعد شركة موتورولا قريباً لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المتوسطة بعنوان Moto G23، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم ومواصفات الهاتف إستعداداً للإعلان الرسمي.
تكشف الصور المسربة عن تصميم Moto G23 الذي يحاكي تصميم الإصدارات الأخيرة من Redmi، حيث يتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية التي تأتي بتصميم مستطيل، وتضم وحدة الكاميرة اثنان العدسات الكبيرة مع عدسة ثالثة بحجم أصغر.
ومن المقرر أن يتوفر هاتف Moto G23 بعدد ثلاثة من الإختيارات في الألوان تشمل اللون الأزرق، والأبيض، وأيضاً اللون الرمادي.
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