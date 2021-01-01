توضح تسريبات تصميم ومواصفات هاتف Moto G23 المرتقب



Moto G23 Moto G23

تستعد شركة موتورولا قريباً لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المتوسطة بعنوان Moto G23، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم ومواصفات الهاتف إستعداداً للإعلان الرسمي.



تكشف الصور المسربة عن تصميم Moto G23 الذي يحاكي تصميم الإصدارات الأخيرة من Redmi، حيث يتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية التي تأتي بتصميم مستطيل، وتضم وحدة الكاميرة اثنان العدسات الكبيرة مع عدسة ثالثة بحجم أصغر.



ومن المقرر أن يتوفر هاتف Moto G23 بعدد ثلاثة من الإختيارات في الألوان تشمل اللون الأزرق، والأبيض، وأيضاً اللون الرمادي.

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أيضاً يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع تقنية Quad Pixel، وتتضمن الإعدادات أيضاً مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.كما يضم الهاتف ثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة والذي يأتي بمستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، من جانب أخر يأتي Moto G23 بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش، بدقة عرض 1600 في 720 بيكسل، ومعدل تحديث 90HZ.ويدعم الهاتف رقاقة معالج Helio G85، كما يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، أيضاً يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.