تدعم ابل هواتف iPhone 15 Pro القادمة بتصميم أنحف في إطار الهاتف

كشف تقرير جديد عن تفاصيل أكثر حول تصميم هواتف iPhone 15 Pro التي تأتي بتصميم منحني وأنحف للإطارات.
أوضحت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “ShrimpApplePro” تفاصيل جديدة حول تصميم إصدارات Pro من سلسلة هواتف الأيفون القادمة.
أيضاً أوضحت التسريبات أن هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max أو “iPhone 15 Ultra” تتميز بحواف نحيفة جداً مع إنحناء في إطار الهاتف، حيث تتميز هذه الإصدارات بتصميم منحني للإطارات يحاكي سلسلة ساعات Series 7 الذكية.
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