تدعم ابل هواتف iPhone 15 Pro القادمة بتصميم أنحف في إطار الهاتف

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صورة الخبر: iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro

كشف تقرير جديد عن تفاصيل أكثر حول تصميم هواتف iPhone 15 Pro التي تأتي بتصميم منحني وأنحف للإطارات.

أوضحت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “ShrimpApplePro” تفاصيل جديدة حول تصميم إصدارات Pro من سلسلة هواتف الأيفون القادمة.

أيضاً أوضحت التسريبات أن هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max أو “iPhone 15 Ultra” تتميز بحواف نحيفة جداً مع إنحناء في إطار الهاتف، حيث تتميز هذه الإصدارات بتصميم منحني للإطارات يحاكي سلسلة ساعات Series 7 الذكية.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن أن سلسلة iPhone 15 تأتي بنفس أحجام الشاشة المقدمة في سلسلة هواتف iPhone 14، لذا يأتي الإصدار الرئيسي iPhone 15 وiPhone 15 Pro بحجم 6.1 إنش في الشاشة، بينما تتميز إصدارات iPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro Max بحجم 6.7 إنش في الشاشة.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أنه مع الإنحناء في الشاشة إلا أن هواتف Pro ستأتي بتصميم مسطح في الشاشة، أيضاً تأتي كافة إصدارات iPhone 15 بطبقة زجاجية للحماية بتصميم منحني.

المصدر: بوابه المتميز

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