مواصفات و سعر جوال iPhone 14 Pro Max في السعودية



iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro Max

سعر ومواصفات جوال iPhone 14 Pro Max.. أغلى هواتف تشكيلة آبل الاحترافية "آيفون 14"، والذي يتمتع بأداء أفضل وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، بفضل معالج الشركة المطور بمعمارية 4 نانومتر A16 Bionic، كما يتميز الهاتف الرائد بفتحة مثقبة في الشاشة أصغر تأتي على شكل كبسولة تحتوي على تنبيهات وإشعارات متحركة حولها، إليك فيما يلي سعر ومواصفات جوال iPhone 14 Pro Max في السعودية.



سعر ومواصفات جوال iPhone 14 Pro Max في السعودية

ويتميز جوال iPhone 14 Pro Max، بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED، بقيس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز مدعوم بخاصية Apple ProMotion، وذروة سطوع تصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع.



يعمل جوال iPhone 14 Pro Max، بمعالج آبل الجديد من نوع A16 Bionic، والذي تم وصفه بأنه أقوى معالج تم تطويرها لأجهزة آيفون حتى الآن، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

قد يعجبك أيضا...

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتمتع جوال iPhone 14 Pro Max، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f / 1.78، متصلة بكاميرا جديدة فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، توفر صورا أكثر وضوحا بمزيد من التفاصيل وتحسن لقطات الماكرو، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر TOF 3D LiDAR لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.ويحزم جوال iPhone 14 Pro Max، بطارية بسعة 4323 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، والتي يمكنها شحن البطارية من 0 إلى 50% في غصون 30 دقيقة.ويأتي جوال iPhone 14 Pro Max، مع حواف مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وزوايا دائرية، وظهر زجاجي، وشق مألوف في الجزء العلوي من الجهاز ومنفذ Lightning للشحن.سعر جوال iPhone 14 Pro Max في السعوديةيبلغ سعر جوال iPhone 14 Pro Max في المملكة العربية السعودية حوالي 5199 ريال، للنسخة بسعة 256 جيجابايت.