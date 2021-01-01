مواصفات و سعر جوال iPhone 14 Pro Max في السعودية

سعر ومواصفات جوال iPhone 14 Pro Max.. أغلى هواتف تشكيلة آبل الاحترافية "آيفون 14"، والذي يتمتع بأداء أفضل وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، بفضل معالج الشركة المطور بمعمارية 4 نانومتر A16 Bionic، كما يتميز الهاتف الرائد بفتحة مثقبة في الشاشة أصغر تأتي على شكل كبسولة تحتوي على تنبيهات وإشعارات متحركة حولها، إليك فيما يلي سعر ومواصفات جوال iPhone 14 Pro Max في السعودية.
سعر ومواصفات جوال iPhone 14 Pro Max في السعودية
ويتميز جوال iPhone 14 Pro Max، بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED، بقيس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز مدعوم بخاصية Apple ProMotion، وذروة سطوع تصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع.
يعمل جوال iPhone 14 Pro Max، بمعالج آبل الجديد من نوع A16 Bionic، والذي تم وصفه بأنه أقوى معالج تم تطويرها لأجهزة آيفون حتى الآن، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.
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