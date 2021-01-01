مواصفات و سعر جوال سامسونج Galaxy S23 في الإمارات

سعر ومواصفات جوال سامسونج Galaxy S23.. مع اقتراب حدث الكشف عن سلسلة سامسونج المنتظرة جلاكسي أس 23، أوضحت العديد من التسيربات المواصفات الكاملة لهواتف سامسونج الرائدة لعام 2023، لذلك سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات جوال سامسونج Galaxy S23 في الإمارات.
سعر ومواصفات جوال سامسونج Galaxy S23 في الإمارات
سيأتي جوال سامسونج Galaxy S23، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.1 بوصة، بدقة عرض 2340×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ودعم تقنية HDR10+، وستكون محمية بطبقة حماية قوية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus 2.
وسيتميز جوال سامسونج Galaxy S23، بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل، متصلة فائقة الاتساع بزاوية 120 درجة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 10 ميجابكسل لتصوير بيانات العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.
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