مواصفات و سعر جوال سامسونج Galaxy S23 في الإمارات



Galaxy S23 Galaxy S23

سعر ومواصفات جوال سامسونج Galaxy S23.. مع اقتراب حدث الكشف عن سلسلة سامسونج المنتظرة جلاكسي أس 23، أوضحت العديد من التسيربات المواصفات الكاملة لهواتف سامسونج الرائدة لعام 2023، لذلك سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات جوال سامسونج Galaxy S23 في الإمارات.



سعر ومواصفات جوال سامسونج Galaxy S23 في الإمارات

سيأتي جوال سامسونج Galaxy S23، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.1 بوصة، بدقة عرض 2340×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ودعم تقنية HDR10+، وستكون محمية بطبقة حماية قوية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus 2.



وسيتميز جوال سامسونج Galaxy S23، بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل، متصلة فائقة الاتساع بزاوية 120 درجة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 10 ميجابكسل لتصوير بيانات العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

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وسيعمل جوال سامسونج Galaxy S23، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen2، المطور بتقنية 4 نانومتر، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، ومقترنا بسعتي 128 أو 256 جيجابايت.وسيحزم جوال سامسونج Galaxy S23، بطارية بسعة 3900 مللي أمبير في الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 35 وات، وسيعمل الجوال بواجهة المستخدم الجديدة من سامسونج One UI 5.1، المستندة على نظام الشتغيل أندرويد 13.جوال سامسونج Galaxy S23 في الإماراتسيتوفر جوال سامسونج Galaxy S23، للبيع في الإمارات مقابل سعر حوالى 3199 درهما اماراتيا.