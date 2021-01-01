نصائح سهلة تزيد سرعة الواي فاي بنسبة 50?

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لا أحد يريد أن يكون الشخص الذي يواجه باستمرار بطء وتجميد لمكالمات الفيديو مثلا عبر الإنترنت، بسبب فشل وضعف الواي فاي Wi-Fi المستخدم في الاتصال بالإنترنت.



والخبر السار، هو أنه يمكن عادةً معالجة سرعات واي فاي Wi-Fi البطيئة إلى حد ما ببساطة دون الحاجة إلى التسوق للحصول على مزود خدمة إنترنت جديد.



وفيما يلي خمس نصائح وجدها موقع DailyMail لزيادة سرعة شبكة واي فاي Wi-Fi لديك بنسبة تصل إلى 50 بالمائة - أو كيفية تغيير الأمور إذا كنت لا تحصل على الاتصال الذي تحتاجه.

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1. ضع جهاز التوجيه الخاص بك في العراءجهاز التوجيه الخاص بك هو جهاز إرسال لاسلكي، وتريد أن يكون أقرب ما يمكن من الأدوات التي تحتاج إلى اتصال سريع (أجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، على سبيل المثال) - من الناحية المثالية مع خط رؤية واضح.لا تحب شبكة واي فاي Wi-Fi التنقل عبر الجدران الصلبة أو المعدن أو الأثاث الثقيل ، لذلك عادةً ما يكون من المفيد وضع جهاز التوجيه بعيدًا عن الأرض وفي منطقة مفتوحة.2. غير القناةنعم ، يحتوي جهاز توجيه Wi-Fi على "قناة" يبث عليها (على الرغم من أنها ليست واضحة على الفور دائمًا).ويمكن أن تؤثر القناة على سرعتك، خاصة إذا كنت تعيش في مبنى به عدة أشخاص يستخدمون واي فاي Wi-Fi وكلهم على نفس الجهاز.لذا ستحتاج إلى البحث عن كيفية تغيير القناة على جهاز التوجيه الخاص بك، وغالبًا ما تكون في قائمة المسؤول والتي يتم الوصول إليها غالبًا عن طريق توصيل كابل Ethernet بجهاز التوجيه ، باستخدام متصفح وكتابة رقم مثل 192.168.1.1.وهناك عدة قنوات للاختيار من بينها؛ لأسباب فنية، و ستحتاج إما 1 أو 6 أو 11، ليتم ضبط العديد من أجهزة التوجيه تلقائيًا على "6" ، لذا جرب 1 أو 11 ولاحظ ما إذا كانت سرعتك تتحسن أم لا.وقد تجد بعض أجهزة التوجيه الحديثة أفضل قناة تلقائيًا، لذلك قد لا تنطبق هذه النصيحة عليهم.3. استخدم الكابلات حيثما تريدإذا كنت تواجه مشكلة في انقطاع أحد الأجهزة أو كان الاتصال بطيئًا، فقد يكون من المفيد الحصول على المدرسة القديمة والتبديل إلى كابل Ethernet لهذا الجهاز المحدد.وإذا كان لديك الكثير من الأجهزة التي تتنافس على اتصال Wi-Fi، فقد يكون من المفيد توصيل الأجهزة التي لا تميل إلى التنقل (أجهزة التلفزيون ووحدات التحكم في الألعاب) عبر اتصال سلكي لضمان حصولها على أفضل السرعات.ويمكن أن يضمن هذا أيضًا حصولك على اتصال قوي بالأجهزة التي تبث مقاطع الفيديو فائقة الدقة.4. ضبط الهوائياتيمكن أن تساعد الهوائيات الموجودة على جهاز التوجيه الخاص بك (إذا كان بها جهاز التوجيه الخاص بك) في تعزيز الإشارة أيضًا.يختلف كل هوائي عن الآخر ، لكنهم يميلون إلى البث "جانبيًا" - أي بزاوية 90 درجة على الطريقة التي يشيرون بها.لذلك، إذا كنت في شقة من طابق واحد ، فاتركهم يقفون عموديًا حتى تنتشر الإشارة جانبيًا. إذا كنت في عقار متعدد الطوابق، اترك واحدًا رأسيًا والآخر أفقيًا للبث بين الطوابق.5. استثمر في الأجهزةإذا فشل كل شيء آخر، فقد تكون الأجهزة الجديدة هي الحل، فشبكة متداخلة مثل Nest Wi-Fi أو Netgear’s Orbi هي طريقة بسيطة لتوسيع شبكة عبر عدة غرف بدون حفر أو إدارة كبلات.وتعمل وحدات الشبكة معًا كشبكة واحدة وهي مفيدة بشكل خاص في الخصائص متعددة الطوابق أو الخصائص ذات الجدران الداخلية السميكة (يمكنك وضع وحدات الشبكة للحصول على الشبكة حول النقاط التي تحجب الإشارة).