يقترن «بلوتو» مع الشمس.. ويبتعد عن الأرض

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة مرور الكوكب القزم بلوتو خلف الشمس اليوم الخميس 19 يناير 2023 من منظورنا على الأرض وسوف يفصل بينهما 2°درجة وهذا سيجعله غير مرصود تمامًا لعدة اسابيع حيث سيكون مطموس في وهج ضوء الشمس.



وبحسب ما قاله المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية، سيكون بلوتو في نفس الوقت تقريبًا في أبعد مسافة له عن الأرض - 35.68 وحدة فلكية - 5,336,557,121 كيلومتر - نظرًا لأن الكوكبين سيكونان على جانبين متقابلين من النظام الشمسي.



وخلال الأسابيع والأشهر التالية، سيظهر بلوتو مرة أخرى إلى الغرب من الشمس، ليصبح مرئيًا تدريجيًا لفترات أطول في السماء ما قبل الفجر، وبعد حوالي ستة أشهر، سيصل إلى التقابل ، عندما يكون مرئيًا طوال الليل تقريبًا.