تعرف على عقوبة الجرائم الإلكتروني في القانون.الغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه..

تناول القانون رقم 175 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، في الفصل الثاني منه، عقوبات الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات، ومنها جرائم الاحتيال والاعتداء واختراق بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني.
ونصت المادة 23، على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية».
وأضافت: «فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير، أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير».
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