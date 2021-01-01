«ماسك» يعرض مقتنيات الشركة بمزاد علني..«عفش تويتر للبيع» والشعار بـ100 ألف دولار ..

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التوجه لخفض النفقات الذي جعل شركة تويتر تسرح عدد كبير من موظفيها، هو ذاته الذي يدفعها لبيع أثاث الشركة الآن، فهل الالتزامات المالية لـ«تويتر» تضعه في موقف لا يُحسد عليه هذه الفترة؟! القصة كاملة يسردها لكم «المصري اليوم» في السطور التالية..



المغردون: مشهد مؤسف

«مشهد مؤسف»، تغريدة عبّر خلالها رئيس قسم منتجات موقع تويتر الأسبق «كيفين ويل»، عن استيائه لرؤية المزاد، فغرد قائلًا :«مؤسف رؤية مكتب Twitter في المزاد طاولات مجلس الإدارة، أكشاك الهاتف، الكراسي، الشاشات ... حتى تمثال الطيور على تويتر. ذكريات رائعة من عصر مختلف».



قصة بيع أثاث شركة تويتر

جاءت قصة بيع أثاث شركة تويتر عبر مزاد علني وفقاً لخط سير الشركة بخفض النفقات، وبعد تسريح ثُلثي موظفي الشركة، وتغيير كثيراً من قواعدها مثل إلغاء الوجبات المجانية للموظفين، وكثيراً من محاولات الحصول على أموال، كانت الخطوة الجديدة من نصيب أثاث الشركة نفسه، ومع انخفاض أعداد الموظفين توفرت مساحات كبيرة غير مشغولة بالشركة ومعها قرر المدير التنفيذي لتويتر والمالك الجديد إيلون ماسك من عرض أجزاء من مقتنيات الشركة بمزاد عبر الإنترنت.

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وشمل المزاد المُقام بواسطة شركة «Heritage Global Partners»، عرض 631 قطعة من اثاث المقر الرئيسي لشركة تويتر Twitter في سان فرانسيسكو، لببيع «الأصول الفائضة لمكتب الشركة»، واستمر المزاد قرابة 27 ساعة أون لاين، وأهتم المزايدين لشأن جميع القطع لاعتبارهم محظوظين بفرصة الحصول على جزء من شركة التغريدات العالمية.أسعار الأثاث بمزاد تويتربدأ مزاد «الشركة المتعثرة» كما وصفتها الصحف العالمية الشاهدة على البيع، بأسعار 50 دولاراً للقطعة الواحدة ووصلت لـ 22500 دولاراً.واحتوت المعروضات على مجموعة ضخمة من مقتنيات ومكاتب واكسسوارات الشركة، كان أبرزها بيع شعار تويتر «العصفور الأزرق» بـمبلغ 100 ألف دولار أمريكي ما يعادل حوالي 3 مليون جنيه، كذلك عُرض نموذج آخر مُضاء بالنيون للوجو الشركة المتمثل في الطائر المُحلق بسعر 22500 دولار، مع تمثال كبير للطائر وصل طوله لحوالي ثلاثة أقدام بـ 21000 دولار، فضلاً عن علامة «@» بمبلغ 8000 دولار. وفقاً لموقع NPR العالمي وتقرير «بي بي سي».لكن المعروضات لم تتوقف على ديكورات الشركة، بل المكاتب والكراسي وأدوات المطبخ، وجاءت كالتالي:المعدات المكتبيةمجموعة من الأرائك المتنوعة.حتى آلات الإسبريسو والثلاجات.معدات قاعة المؤتمرات.فرن البيتزا بلغ سعره (10000 دولار)كابينة بحجم غرفة الاجتماعات بلغ سعرها (7250 دولارًا)أكشاك الهاتف الفردية العازلة للصوتمكاتب الجلوس بلغ سعرها (900 دولار)ودراجتين ثابتتين لمضاعفة محطات إعادة الشحن بلغ سعرهم (2400 دولار).ومجموعة متنوعة من الكراسي بينها (ثلاثة كراسي Laub Lounge، وأربعة كراسي Bertoia Diamond، وخمسة كراسي صالة)طاولة غرفة اجتماعات مصنوعة من الخشب تم بيعها بمبلغ 10500 دولارولكن بعد نهاية المزاد لم تعلن شركة Heritage Global Partners، عن جميع الأسعار النهائية لكل المعروضات بشركة تويتر.