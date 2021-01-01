قائمة أقوى طرازات تويوتا الرياضية التي تحمل شعار GR



تويوتا تويوتا

بالحديث عن أبرز السيارات الرياضية التي لها صدى كبير في العديد من الأسواق العالمية، ويمتد عشقها لأبعاد طويلة عند عاشقي السيارات وخاصة محبي الفئة الرياضية؛ لذا عند الحديث عن تلك الفئة الفريد لدى أقسام وعلامات منفصلة من الشركات الأم على غرار قسم GR لسيارات الأداء الرياضي في تويوتا العملاق الياباني لصناعة السيارات، والذي يوفر أسطولًا من الطرازات المتنوعة، وتحتل سياراته صدارة المبيعات في مختلف الأسواق خلال الأعوام السابقة.



كون سيارة تويوتا تحمل هذا الشعار الفريد (جي آر GR)، فهذه دلالة واضحة على أن تلك السيارة ضمن قائمة سيارات تويوتا الرياضية ذات الأداء العالي ومتعة القيادة الفريدة والمميزة، فيما يدل شعار GR وهو اختصار لكلمة جازو رايسينج (Gazoo Racing)، على فريق سباقات تابع لعلامة تويوتا، وبعد فترة أصبح هذا القسم للسيارات الرياضية التابعة للعلامة اليابانية أحد أذرع الشركة العملاقة المختص في رياضة السيارات.



أقوى طرازات تويوتا الرياضية التي تحمل شعار GR

تتمتع تويوتا اليابانية بقائمة مميزة وباقة فريدة من السيارات الرياضية التي تحمل شعار GR، وهي كالآتي:

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تويوتا GR 86تتوفر سيارة الأداء العالي تويوتا GR 86، مزودة بمحرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 2.4 لتر، ينتج قوة قدرها 228 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، فيما تتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ساعة في 6.3 ثانية.تويوتا GR يارستتوفر سيارة الأداء العالي تويوتا GR يارس، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة قدرها 268 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن متر، فيما تتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ساعة في 5.5 ثانية.تويوتا GR كورولا إصدار موريزوتتوفر سيارة الأداء العالي تويوتا GR كورولا، مزودة بمحرك محرك مكون من 3 اسطوانات، بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة قدرها 300 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن متر، فيما تتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ساعة في 5.2 ثانية.تويوتا GR سوبراتتوفر سيارة الأداء العالي تويوتا GR سوبرا، مزودة بمحرك مكون من 6 اسطوانات، بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة قدرها 382 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 500 نيوتن متر، فيما تتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ساعة في 4.1 ثانية.جدير بالذكر، أنه خلال العام المنصرم 2022 تنافست العديد من العلامات التجارية المختلفة للسيارات داخل المملكة العربية السعودية على تحقيق أعلى معدل مبيعات لهذا العام، وتصدرت علامة السيارات تويوتا قائمة الشركات الأكثر مبيعًا للسيارات في السعودية بمعدل 198,088 سيارة.وتوفر تويوتا اليابانية أسطول كبير من السيارات مختلفة الفئات ما بين السيدان والأس يو في والبيك أب وغيرها من السيارات التي تتمتع بانتشار كبير وشهرة واسعة لما توفرة من مواصفات وتجهيزات وأداء لا مثيل له، بالتعاون مع وكيلها في السوق السعودي وكالة عبداللطيف جميل للسيارات.