أسرع سيارات تم إنتاجها من لكزس

رغم أن لكزس علامة فاخرة شابة، فقد قدمت لنا تشكيلة جيدة من السيارات عالية الأداء، بداية من أول عضو في سلسلة F وهو طراز IS F من 2008 بقوة 416 حصان إلى الأكثر حداثة RC F بقوة 552 حصان، وعلى مر السنوات اكتسبت العائلة بصمة الرياضية والفخامة، كواحدة من السيارات القليلة التي ما زالت تقدم محركات V8 تنفس طبيعي، وبدون إطالة هذه أسرع 5 سيارات تم إنتاجها من لكزس إلى اليوم.



5/5 لكزس IS F-Sport Performance



نسخة F من لكزس IS قُدمت جديدة كليا لسنة الموديل 2022، وتأتي بمحرك V8 تنفس طبيعي سعة 5.0 لتر بقوة 472 حصان وعزم دوران 535 نيوتن متر يسمح لها بالتسارع من 0 – 96 كم/ س في 4.4 ثانية والوصول سرعة قصوى 240 كم/ س. وقد ظهرت الرياضية على التصميم من خلال مشتت هواء خلفي وعادم رباعي، كما حصلت على نظام تعليق رياضي وإطارات رياضية.

4/5 لكزس GS Fلكزس GS كانت سيارة سيدان متوسطة الحجم بشخصية رياضية وقُدم طراز F في 2016 كنسخة أعلى أداء، سمح لها بالتسارع من 0 – 96 كم/ س في 4.4 ثانية والوصول سرعة قصوى 270 كم/ س. وكانت تأتي بنفس محرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 467 حصان وعزم دوران 527 نيوتن متر. وتميزت من ناحية الميكانيكية بمخمدات متغيرات باستمرار واكتسبت سمعة القيادة الرياضية والديناميكية وصوت المحرك المثير، ومع أنها كانت رياضية، تمتعت بمقاعد مريحة.3/5 لكزس LC 500 كوبيهلكزس LC 500 الحالية التي قُدمت في 2018، تتميز بتصميم ديناميكي هوائي وتوليفة مثالية من الشاسيه والمحرك والتعليق والمكابح، وما زالت السيارة مستمرة بدون تغييرات مع محرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 471 حصان وعزم دوران 539 نيوتن متر يسمح بتسارعها من 0 – 96 كم/ س في 4.4 ثانية والوصول سرعة قصوى 270 كم/ س. كما تتوفر السيارة بنسخة كشف تنهي تسارع 0 – 96 كم/ س في 4.6 ثانية، ونسخة هايبرد التي ورغم خفتها فهي أبطأ بتسارع 0 – 96 كم/س من الكشف بجزء من عشرة في الثانية.شاهد أيضا: لكزس LC500 النسخة الوحيدة في الشرق الاوسط مميزات وفخاااامة شيء ماينوصف2/5 لكزس RC Fهي نسخة الأداء من لكزس RC، تأخذ الأداء إلى مستوى مختلف، مع تسارعها من 0 – 96 كم/ س في 4.2 ثانية، مع محرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 472 حصان وعزم 535 نيوتن متر، وتتميز بنظام تعليق متكيف، وترس تفاضلي موجه لعزم الدوران، ومكابح بريمبو سداسية المكابس، وميزة التحكم في الانطلاق (Launch Control). وحصلت السيارة على إصدار Fuji Speedway يتميز بترقيات فئة المسار التي تم إيقاف إنتاجها، وقامت بتخفيف الوزن 54.8 كيلو جرام، لتتسارع من 0 – 96 كم/ س في 3.96 ثانية، مع العلم أن هذا الإصدار محدود ولم يُصنع منه سوى 50 نسخة.1/5 لكزس LFAلكزس LFA مثلت ذروة الأداء من سيارات العلامة اليابانية الفاخرة، وكانت في عهدها كموديل 2012 سيارة عصرية، وسجلت زمن تسارع 0 – 96 كم/ س في 3.6 ثانية ومن 0 – 100 كم/ س في 3.7 ثانية، وجاءت بمحرك V10 سعة 5.2 لتر بقوة 552 حصان وعزم دوران 480 نيوتن متر، وسرعتها القصوى بلغت 325 كم/ س. وتميزت السيارة بإطار هيكل من البوليمر المقوى بألياف الكربون الذي جعل منها تزن 1,480 كيلو جرام، وكانت من أول السيارات الرياضية التي تقدم العدادات الرقمية، وتوفرت بالكثير من خيارات التخصيص لتبدو أكثر جاذبية. وتوفرت منها إصدار نوربرينغ لاحقًا مع تعزيز القوة إلى 563 حصان فأنهت التسارع من 0 – 96 كم/ س في 3.5 ثانية وبلغت سرعة قصوى 326.5 كم/ س.