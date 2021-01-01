يكتشفون خبراء إشارات لاسلكية غامضة قادمة من الفضاء.. تفاصيل

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اكتشف الخبراء إشارات لاسلكية غريبة قادمة من مجرة ??مكونة للنجوم تبعد 9.000.000.000 سنة ضوئية عن الأرض.



أرسلت المجرة المسماة 'SDSSJ0826 + 5630' إشارة ذات طول موجي محدد يسمى 'خط 21 سم، ويُعرف أيضًا باسم خط الهيدروجين ، وهو الخط الطيفي للإشعاع الكهرومغناطيسي بتردد 1420.



ذكرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، أنه نظرًا لانتشار الهيدروجين في جميع أنحاء الكون ، فإنها طريقة جيدة لتحديد موقع المجرات.

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هذا يعني أن علماء الفلك قادرون على النظر في أسرار الكون المبكر ، حيث كانت المجرة موجودة عندما كان عمر الكون 4.9 مليار سنة فقط.قال عالم الكونيات والمؤلف المشارك لدراسة حول الاكتشاف ، Arnab Chakraborty ، “إنه يعادل نظرة إلى الوراء في وقت قدره 8.8 مليار سنة”، إنها المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف إشارة لاسلكية من هذا النوع على مسافة هائلة.قال تشاكرابورتي: "تُصدر مجرة ??أنواعًا مختلفة من إشارات الراديو. حتى الآن ، كان من الممكن فقط التقاط هذه الإشارة المعينة من مجرة ??قريبة ، مما يحد من معرفتنا بتلك المجرات الأقرب إلى الأرض".في الهند ومونتريال ، تمكن الباحثون من التقاط الإشارات بمساعدة التلسكوب الراديوي العملاق Metrewave.وقد تم الإعلان عن هذا الاكتشاف هذا الأسبوع في مجلة الإخطارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية.