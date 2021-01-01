يكتشفون خبراء إشارات لاسلكية غامضة قادمة من الفضاء.. تفاصيل

صورة أرشيفية
اكتشف الخبراء إشارات لاسلكية غريبة قادمة من مجرة ??مكونة للنجوم تبعد 9.000.000.000 سنة ضوئية عن الأرض.
أرسلت المجرة المسماة 'SDSSJ0826 + 5630' إشارة ذات طول موجي محدد يسمى 'خط 21 سم، ويُعرف أيضًا باسم خط الهيدروجين ، وهو الخط الطيفي للإشعاع الكهرومغناطيسي بتردد 1420.
ذكرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، أنه نظرًا لانتشار الهيدروجين في جميع أنحاء الكون ، فإنها طريقة جيدة لتحديد موقع المجرات.
هذا يعني أن علماء الفلك قادرون على النظر في أسرار الكون المبكر ، حيث كانت المجرة موجودة عندما كان عمر الكون 4.9 مليار سنة فقط.
قال عالم الكونيات والمؤلف المشارك لدراسة حول الاكتشاف ، Arnab Chakraborty ، “إنه يعادل نظرة إلى الوراء في وقت قدره 8.8 مليار سنة”، إنها المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف إشارة لاسلكية من هذا النوع على مسافة هائلة.
قال تشاكرابورتي: "تُصدر مجرة ??أنواعًا مختلفة من إشارات الراديو. حتى الآن ، كان من الممكن فقط التقاط هذه الإشارة المعينة من مجرة ??قريبة ، مما يحد من معرفتنا بتلك المجرات الأقرب إلى الأرض".
في الهند ومونتريال ، تمكن الباحثون من التقاط الإشارات بمساعدة التلسكوب الراديوي العملاق Metrewave.
وقد تم الإعلان عن هذا الاكتشاف هذا الأسبوع في مجلة الإخطارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية.
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