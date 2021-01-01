أنواع لزيت الزيتون.. اعرفي الأفضل واختارى المناسب



زيت الزيتون زيت الزيتون

أشهر مكون صحى يستخدم لمن يريد أتباع نظام صحى وإنقاص الوزن هوالصديق المنزلى في المطبخ، زيت الزيتون الذى يكون خفيفا على الجسم عكس الزيوت الأخرى التي تسبب بعض المشاكل الصحية ويكون بها سعرات حرارية كثيرة..



ولكن يوجد بعض أنواع من زيت الزيتون التي يجب الاختيار من بينها لمعرف أفض الأنواع، ولمعرفة تلك الأنواع وكيكفة اختيار النوع الجيد، يمكن متابعة التقرير التالى وفقاَ لموقع"bhg".



كيفية معرفة نوع زيت الزيتون:

يتم جمع زيت الزيتون بعد حصاده، وغسله وعصره بشكل كبير، للحصول على الزيوت منه، مما يتم خفقه في درجة حرارة محكمة، حتى تنزل من الثمرة قطرات الزيت، وتدور في جهاز مركزى، لفصل الأجزاء الجامدة عن الزيوت، والجزء المتبقى السائل هو الذى يعرف بزيت الزيتون، ويحبه معظم الناس في الطعام.

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ويوجد أنواع مختلفة من زيت الزيتون مثل:زيت الزيتون البكر الممتاز:يعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز له بعض العيوب القليلة في النهكة، به مستوى حموضة، أقل من 0.8 % ويتم اختيار هذا النوع من الزيت بقوة حيث أنه نقى بشكل كبير، مما يعنى الكمية قد تكون منخفضة أن هذا الزيت يحتفظ بمزيد من البوليفينول ومضادات الأكسدة أكثر من الأنواع الأخرى.زيت الزيتون البكر:يحتوى هذا النوع من الزيت على نسبة حموضة أقل من 2%، وقد يكون له نسبة تغير نكهة خفيفة، التي قد يلاحظها الخبراء، ولكن ليس الناس العاديين يجدونه عادى الأستخدام.زيت الزيتون المكرر:يتم معالجة هذا الزيت بالحرار والمواد الكيميائية لجعل طعمه مستساغ، مما يقلل من مستوى مضادات الأكسدة و والبوليفينول التي تعزز الصحة العامة، ويحتوى هذا الزيت على نسبة من الحموضة الحرة أقل من 0.3%، مما يميل أن يكون طعمه شبه بالزيتون من الزيت البكر.زيت الزيتون:يعتبر زيت الزيتون من أنه نقى ويحتوى على نسبة حموضة حرة أقل من 1%، وهو مزيج من 15 إلى 25% من زيت الزيوتن البكر، مع زيت الزيتون المكرر للقضاء على أي طعم غير محبب في النكهة.زيت زيتون خفيف للغاية:هذا النوع من زيت الزيتون يحتوى على نسبة حموضة حرة أقل من 1%، وهو مزيج من 5 إلى 10% من زيت الزيتون بكر مع زيت زيتون مكرر، ويعتبر من أخف الزيوت من حيث السعرات الحرارية.