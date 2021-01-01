جامعة حلوان تقرر .. تخفيض 50?? من رسوم دورات اللغة الألمانية لهولاء الطلاب

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › جامعة حلوان تقرر .. تخفيض 50?? من رسوم دورات اللغة الألمانية لهولاء الطلاب

صورة الخبر: جامعة حلوان
جامعة حلوان


أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوتة الألماني، بدء الحجز في دورات اللغة الألمانية لطلاب الجامعات المصرية.

و صرح الدكتور شادي الكردي، مدير المركز، أن الدورة التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المُتدرب، والحصول على فُرص وظيفية أفضل في المستقبل، وذلك من خلال تطوير مهارة اللغة الألمانية، مؤكدا أن هناك تخفيضًا بنسبة 50% لطلاب كليتي الهندسة والطب.

هذا وسيتم بدء الدورة التدريبية خلال إجازة نصف العام، وسيتم إعلان المواعيد فور اكتمال العدد .

وكشف المركز أنه يمكن التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز عبر الضغط هنا


كما نوهت إدارة مركز اللغات بجامعة حلوان انه على الطلاب الراغبين فى الحجز والاستعلام عن الدورات التدريبية التى يقدمها المركز سرعة التوجه لمبني المركز بكلية الآداب و تقديم المستندات والرسوم المطلوبة و التى تشمل صورة بطاقة الطالب .

وقد تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب، بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب، وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية، وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جامعة حلوان تقرر .. تخفيض 50?? من رسوم دورات اللغة الألمانية لهولاء الطلاب

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
3507

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager