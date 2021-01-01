جامعة حلوان تقرر .. تخفيض 50?? من رسوم دورات اللغة الألمانية لهولاء الطلاب



جامعة حلوان جامعة حلوان



أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوتة الألماني، بدء الحجز في دورات اللغة الألمانية لطلاب الجامعات المصرية.



و صرح الدكتور شادي الكردي، مدير المركز، أن الدورة التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المُتدرب، والحصول على فُرص وظيفية أفضل في المستقبل، وذلك من خلال تطوير مهارة اللغة الألمانية، مؤكدا أن هناك تخفيضًا بنسبة 50% لطلاب كليتي الهندسة والطب.





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هذا وسيتم بدء الدورة التدريبية خلال إجازة نصف العام، وسيتم إعلان المواعيد فور اكتمال العدد .وكشف المركز أنه يمكن التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز عبر الضغط هناكما نوهت إدارة مركز اللغات بجامعة حلوان انه على الطلاب الراغبين فى الحجز والاستعلام عن الدورات التدريبية التى يقدمها المركز سرعة التوجه لمبني المركز بكلية الآداب و تقديم المستندات والرسوم المطلوبة و التى تشمل صورة بطاقة الطالب .وقد تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب، بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب، وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية، وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.