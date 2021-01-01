جامعة حلوان تقرر .. تخفيض 50?? من رسوم دورات اللغة الألمانية لهولاء الطلاب

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوتة الألماني، بدء الحجز في دورات اللغة الألمانية لطلاب الجامعات المصرية.
و صرح الدكتور شادي الكردي، مدير المركز، أن الدورة التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المُتدرب، والحصول على فُرص وظيفية أفضل في المستقبل، وذلك من خلال تطوير مهارة اللغة الألمانية، مؤكدا أن هناك تخفيضًا بنسبة 50% لطلاب كليتي الهندسة والطب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!