قرار جديد من التعليم بخصوص التحويل بين "العلوم والرياضة" .. لطلاب الثانوية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة تحويل طلاب الثانوية العامة 2023 من علمي علوم إلى علمي رياضة والعكس حتى موعد أقصاه 23 فبراير 2023



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ التحويل من أدبي لـ علمي والعكس ، فلا يسمح لطالب الثانوية العامة 2023 بذلك طالما أدى الامتحان في الصف الثاني الثانوي في شعبته.



وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه لا يسمح لطالب الثانوية العامة 2023 بتغيير مادة اللغة الأجنية الثانية التي أدى الامتحان فيها في الصفين الأول والثاني الثانوي.



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كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد المرات التي يسمح فيها للطالب بالتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة.حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتاح التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة أربعة أعوام كالتالى:بالنسبة للطلاب المنتظمين :لهم الحق في التقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين و عامين من خارج المدرسة كطلاب منازل ..بالنسبة لطلاب المنازل :لهم الحق في التقدم للامتحان أربعة أعوام ولا يحق للطالب الراسب التقدم لأداء الامتحان الا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط، كما يسمح للطالب الذى أتم دراسة المواد المقررة في الصف الثالث الثانوى للعام الدراسي الحالى بأداء الامتحان في جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها ( العلمية - الأدبية ) ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية التي حصل عليها في الامتحان لتلك المواد .امتحانات الثانوية العامة 2023 .. ضوابط هامةوأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الطالب الذي رسب أو تغيب في أكثر من مادتين يعتبر راسباً ولا يسمح له بأداء امتحان هذه المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفذ عدد مرات التقدم المسموح بها قانوناً لأداء الامتحان وذلك في المواد التي رسب فيها أو تغيب عنها فقط وتحتسب له الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع احتفاظه بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها سلفاً.وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ امتحانات الدور الثاني، يسمح للطالب الذي رسب أو تغيب في مادة أو مادتين على الأكثر ( سواء من داخل أو خارج المجموع ) له الحق في أداء امتحان الدور الثاني ولا يحتسب له أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها في الدور الأول.وحددت وزارة التربية والتعليم المواد التي يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان فيها كالتالي :- أولاً : بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية : اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى ، اللغة الأجنبية الثانية ، التاريخ ، الجغرافيا ، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق ، التربية الدينية ، التربية الوطنية الاقتصاد والإحصاء.- طلاب الشعبة العلمية ( العلوم ) : - اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى ، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء ، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء .- بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية ( الرياضيات ) : اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى ، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء ، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية ، التربية الدينية، التربية الوطنية ،الاقتصاد والإحصاء .