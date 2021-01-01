يستحوذ «الذكاء الاصطناعي» على 20? من الوظائف في العالم

أكد خبراء التكنولوجيا أن الذكاء الاصطناعي، سيستحوذ على 20? من جميع الوظائف في غضون خمس سنوات، وعلى رأسها برامج الروبوت مثل CHATGPT، التي أكدوا أنها ستهيمن على سوق العمل في العالم.
وكان إطلاق CHATGPT، وهو روبوت محادثة للذكاء الاصطناعي، في أواخر العام الماضي بمثابة حقبة جديدة في الذكاء الاصطناعي - وأثار مخاوف واسعة النطاق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل.
وقد أدت قدراتها على كتابة القصائد، والسيناريوهات، وإجراء الاختبارات، ومحاكاة غرف الدردشة بأكملها، إلى أن يقترح البعض أنها يمكن أن تتولى بسرعة وظائف في خدمة العملاء وكتابة النصوص وحتى مهنة المحاماة.
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