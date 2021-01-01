شوبير : هذا هو المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

آخر الأخباراخبار مصر › شوبير : هذا هو المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

صورة الخبر: شوبير
شوبير


كشف الإعلامي أحمد شوبير عن المدير الفني الأقرب لتولي مهمة تدريب الزمالك خلفا لـ فيريرا.

ويستعد نادي الزمالك اليوم الأحد لعقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لحسم مصير فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد الهزيمة من الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس علي استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : اسم خالد جلال مطروح بقوة .

ووضع مجلس إدارة نادي الزمالك ثلاثة حلول علي الطاولة للفريق الأول بعد رحيل فيريرا، أولها التعاقد مع خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي ، كما يناقش مجلس الإدارة حلا آخر بعودة أسامة نبيه كمدير فني مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.

والحل الثالث هو التعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لبيراميدز أو معين الشعباني المدير الفني للمصري البورسعيدي السابق.

وسيتم التفاوض مع فيريرا ليتقاضي راتب شهر واحد فقط لفسخ التعاقد بدلا من حصوله علي راتب ثلاثة أشهر.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شوبير : هذا هو المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
95036

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager