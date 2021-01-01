شوبير : هذا هو المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك



شوبير شوبير



كشف الإعلامي أحمد شوبير عن المدير الفني الأقرب لتولي مهمة تدريب الزمالك خلفا لـ فيريرا.



ويستعد نادي الزمالك اليوم الأحد لعقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لحسم مصير فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد الهزيمة من الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس علي استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : اسم خالد جلال مطروح بقوة .

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ووضع مجلس إدارة نادي الزمالك ثلاثة حلول علي الطاولة للفريق الأول بعد رحيل فيريرا، أولها التعاقد مع خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي ، كما يناقش مجلس الإدارة حلا آخر بعودة أسامة نبيه كمدير فني مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.والحل الثالث هو التعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لبيراميدز أو معين الشعباني المدير الفني للمصري البورسعيدي السابق.وسيتم التفاوض مع فيريرا ليتقاضي راتب شهر واحد فقط لفسخ التعاقد بدلا من حصوله علي راتب ثلاثة أشهر.