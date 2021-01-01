شوبير : هذا هو المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن المدير الفني الأقرب لتولي مهمة تدريب الزمالك خلفا لـ فيريرا.
ويستعد نادي الزمالك اليوم الأحد لعقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لحسم مصير فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد الهزيمة من الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس علي استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : اسم خالد جلال مطروح بقوة .
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