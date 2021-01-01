عودة أشهر سيارة في السينما العالمية !!

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كشفت شركة DeLorean Motor، إحدى شركات السيارات الأكثر شهرة في تاريخ السينما، والتي اشتهرت من خلال سلسلة أفلام مايكل جيه فوكس Back To The Future أو العودة إلى المستقبل، عن أحدث طراز لها.



وتشبه السيارة الجديدة التي أطلق عليها ألفا 5 «Alpha5» مركبة الفضاء، فهي تبدو وكأنها قد عادت مباشرة من المستقبل، وتأتي مكتملة بأبواب عمودية على شكل نورس تكريماً للسيارة الأصلية DMC-12 التي ظهرت في الفيلم عام 1985.



والسيارة لا تبدو مستقبلية فحسب، ولكن ألفا 5 تأتي كهربائية بالكامل، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 88 ميلاً في الساعة في 4.35 ثانية – وهي السرعة المطلوبة للسفر عبر الزمن في الفيلم.

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أقرأ أيضا.. بسرعة 500 ميل.. تسلا تكشف عن شاحنة نصف كهربائيةومن المقرر أن تكون السيارة أكثر حصرية من سيارات تسلا TESLA، حيث يتم تصنيع 9351 طرازًا غريبًا فقط.وإذا كنت تريد واحدًا، فسيتعين عليك الاشتراك في عضوية مدى الحياة في DeLorean Alpha Club مقابل 88 دولارًا (72 جنيهًا إسترلينيًا، كما يتعين عليك بعد ذلك حجز "فتحة إنتاج" مقابل 2500 دولار (2110 جنيه إسترليني) قبل أن تتمكن من تخصيص السيارة الفعلية وشرائها.